OÖ zündet den Pflege-Turbo

„Der Sozialbereich wurde dank Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer aus dem Dornröschenschlaf erweckt“, ist OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel erfreut über die vielen Meilensteine, die im Pflegebereich auf Landesebene passieren.

„OÖ hat zusätzlich zum Bund ein eigenes Pflegestipendium ins Leben gerufen, welches sich an Umsteigerinnen und Umsteiger richtet, die in OÖ die Ausbildung machen“, so Dörfel. 4,7 Mio. Euro stellt das Land zusätzlich dafür bereit.

Erstmals können Mädchen und Burschen ab dem 15. Lebensjahr eine Pflegeausbildung in den Krankenhäusern in Freistadt und Kirchdorf beginnen. „OÖ ist Vorreiter“, freut sich OÖVP-Pflegesprecherin LAbg. Gertraud Scheiblberger die selbst diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ist.

„Im dritten Ausbildungsjahr erfolgt die Spezialisierung in den Bereichen der Pflegefachassistenz, der medizinischen Assistenzberufe oder der Fachsozialbetreuung. Die Lehre ermöglicht eine Breite an Pflegeausbildungen für Jugendliche.“ Hinzu kommen einige Updates zur Pflege- und Fachkräftestrategie.

„Rund 1500 Maßnahmen wurden im Zuge der Expertenkonferenz aus den verschiedensten Bereichen in die neue Pflege- und Fachkräftestrategie miteingearbeitet“, erzählt Unterausschussvorsitzenden LAbg. Astrid Zehetmair.