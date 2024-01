Philippinische Pflegekräfte bekamen ihr Diplom

Mitte April des vergangenen Jahres startete im Rahmen der oö. Initiative zur Gewinnung von philippinischen Pflegekräften an der FH Gesundheitsberufe OÖ in Linz eine neuartige Qualifizierung von im Ausland ausgebildeten Pflegefachkräften.

Mit dem vom Sozialressort finanzierten Lehrgang wird der letzte Schritt im aufwendigen Prozess zur Gewinnung von Dritt-Staatspflegekräften gesetzt. Die ersten zwölf von aktuell insgesamt 81 Personen von den Philippinen wurden in den letzten acht Monaten in Form eines speziellen Nostrifizierungslehrganges für ihren Einsatz als diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger ausgebildet.

Vor Kurzem feierten sie nun den erfolgreichen Abschluss des Nostrifizierungslehrganges und damit die finale Anerkennung ihrer im Heimatland erlangten qualitativ hochwertigen Diplom-Pflegeausbildung.

Auf den Philippinen ist das Studium der Gesundheits- und Krankenpflege wie in Österreich ein Bachelor Studium. Für die Berufsausübung in Österreich ist jedoch eine Nostrifikation erforderlich. Diese kann in Form eines Nostrifizierungslehrganges erfolgen.

In einem maßgeschneiderten Lehrgang wurden die zwölf Personen, sie sind bereits seit dem ersten Halbjahr 2022 in Oberösterreich, auf Basis einer Gegenüberstellung der Studieninhalte beider Länder, entsprechend dem österreichischen Berufsbild und der Anforderungen unseres Gesundheitssystems weiterqualifiziert. An zwei Tagen pro Woche erweiterten die Studierenden ihre fachlich-methodischen und wissenschaftlichen Kompetenzen am Campus Gesundheit am Ordensklinikum Linz-Elisabethinen.

Die übrige Zeit waren sie als Pflegefachassistenten in den Einrichtungen des Sozialhilfeverbandes Perg im Einsatz. Dabei konnten sie ihre sprachlichen Kenntnisse vertiefen, die österreichische Kultur kennenlernen und Praxiserfahrung sammeln.

„Bei unseren intensiven Anstrengungen unsere Pflegemitarbeiter zu entlasten und neue Mitarbeiter zu gewinnen, sind qualifizierte Pflegekräfte aus dem Ausland ein Faktor. Oberösterreich ist Vorreiter in der Ansprache, Gewinnung und im Einsatz in unseren Pflegeorganisationen und wir haben bereits über 80 philippinische Kollegen in Oberösterreich. Mit der in Österreich erstmals in dieser Form durchgeführten Anerkennung der Diplom-Pflegeausbildung unterstreichen wir die Vorreiter-Rolle einmal mehr“, so Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer. Bei 23 Personen aus den Philippinnen wird derzeit die Einreise vorbereitet.