Politik feiert Weihnachten „normal“

„Alle Jahre wieder“ … ist nicht nur eine Melodie, sondern ist ein echtes Motto für die Weihnachtstage. Fast jeder hat so seine Traditionen, die er pflegt. Auch Politiker.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat es nach dem traditionellen Auftritt bei „Licht ins Dunkel“ gemütlich im Familienkreis, kulinarisch gibt’s Kalte Platte mit Schinkenrollen, ebenfalls eine Tradition. Und wie jedes Jahr hat er bereits zuvor den VOLKSBLATT-Lesern frohe Weihnachten gewünscht.

Bei Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird es laut „Österreich“ heuer Kalbsbraten geben, gebraten vom Kanzler persönlich. Der kulinarische Höhepunkt des Weihnachtsfestes bei LH Thomas Stelzer (ÖVP) ist das gemeinsame Fondue-Essen, das Raum für Gespräche und heitere Momente bietet. „Das Fondue ist für uns mehr als nur ein Essen. Es ist eine Zeit, in der wir zusammenkommen, tiefe Gespräche führen und gemeinsam lachen“, so Stelzer.

Danke sagen

Stelzer sieht in Weihnachten aber nicht nur einen Grund zum Feiern, sondern auch eine Zeit, um das Vergangene zu reflektieren und einen optimistischen Blick in die Zukunft zu werfen. Dabei denkt er etwa an die vielen Ehrenamtlichen, die auch während der Weihnachtsfeiertage im Einsatz sind.

„Es ist mir ein großes Anliegen, jenen zu danken, die sich das ganze Jahr über für unsere Mitmenschen einsetzen. Das Engagement zahlreicher Ehrenamtlichen verdient unseren Respekt und höchste Wertschätzung. Für das kommende Jahr gibt es Vieles, worauf man sich freuen kann, es werden aber auch Herausforderungen auf unser Land zukommen, die fest im Blick behalten werden müssen“, so Stelzer.