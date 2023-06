Politspitze gratulierte Apothekerkammer zum 75er

Die heimische Politspitze hat der Österreichischen Apothekerkammer gestern zum Auftakt ihres dreitägigen Festkongresses in Wien zum 75-Jahre-Jubiläum gratuliert. „Wir gemeinsam haben eine der schwierigsten Phasen der Zweiten Republik durchschritten. Drei Jahre Pandemie haben uns mehr als gefordert“, betonte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Die Gesundheitsversorgung sei dabei eine der wesentlichen Säulen gewesen, dankte er den Apothekern. Diesem Dank schlossen sich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen an. Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) Rauch kündigte an, die Novelle des Apothekengesetzes im Herbst finalisieren zu wollen, das bedeute ein Inkrafttreten mit Beginn des nächsten Jahres. Er erwähnte Verbesserungen in der Versorgung im ländlichen Raum und einen Ausbau der persönlichen Beratungsfunktion der Apotheker.

„Warum soll es nicht möglich sein, dass Impfen auch in Apotheken möglich ist?“, brachte er einen weiteren Wunsch der Apothekerkammer auf die Agenda, den die Ärztekammer aber bisher ablehnt. Er werde „dran bleiben“.

Die am 23. Juni 1948 konstituierte Österreichische Apothekerkammer vertritt heute 6800 angestellte und selbstständige Apotheker in rund 1400 Apotheken, so Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr.