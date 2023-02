Positiver Abwärtstrend bei Schulabmeldungen

Nach einem Rekordjahr an Kindern im häuslichen Unterricht 2021/2022 freute man sich schon zu Schulbeginn über den Trend „zurück in die Schule“.

Insgesamt 616 Kinder und Jugendliche waren zu Beginn des 2022/23 noch von der Schule abgemeldet. Inzwischen kamen mit 134 knapp ein Viertel zurück in die Schule, berichtet Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) in einer Aussendung am Freitag.

„Nach der hohen Zahl an Abmeldungen im letzten Schuljahr freuten wir uns über den positiven Trend für 2022/2023, der sich im Laufe des ersten Semesters fortsetzt. Eltern und Erziehungsberechtigen sollten bei der Entscheidung, ihr Kind zum häuslichen Unterricht anzumelden, immer bedenken, dass man den Schülerinnen und Schülern hier wichtige soziale Kontakte nimmt und sie durch eine Abmeldung vom schulischen Unterricht auch benachteiligt. Das gemeinsame Lernen sowie die Erlebnisse mit den Freundinnen und Freunden sind ein wichtiger Teil in der Entwicklung“, betont Haberlander.

Einstieg jederzeit möglich

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 wurden — auch pandemiebedingt — noch 1408 Schüler von Schulen abgemeldet. Mit Ende des ersten Semesters am Freitag hat sich diese Zahl weiter auf 482 Schüler reduziert. Mit je 110 Kindern werden die meisten Kinder im Mühlviertel und im Raum Gmunden-Vöcklabruck zu Hause unterrichtet, die wenigsten sind es in Linz (32). Für die 482 verbleibenden Kinder besteht weiterhin jederzeit die Möglichkeit, in die Schule zurück zu kommen. „Kinder gehören unter Kinder. Wir tun vieles im Land, um allen die beste Bildung zu ermöglichen. Lassen Sie Ihre Kinder daran teilhaben“, so Haberlander.