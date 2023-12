Rechnungshof kritisiert Klimabonus

Der Rechnungshof (RH) hat in einem am Freitag veröffentlichten Prüfbericht zur Abwicklung von Klimabonus und Energiekostenausgleich Lücken bei der Datengrundlage zur Ermittlung der Anspruchsberechtigten beim Klimabonus kritisiert. Der Energiekostenausgleich wiederum war in der Abwicklung kostenintensiver.

Personen nicht erfasst

Ausbezahlt werden sollte der Klimabonus bekanntlich per Überweisung oder in Form von Waren- und Wertgutscheinen per Postzustellung. Bei rund 295.000 Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft und Hauptwohnsitzmeldung in Österreich konnte das Innenministerium im Juli 2022 allerdings keine Auskunft über den Aufenthaltsstatus geben.

Sie waren demnach nicht im Zentralen Fremdenregister erfasst. Das Klimaschutzministerium, das mit der Abwicklung des Klimabonus befasst war, erhob dazu Kontodaten beim Finanzministerium und bei der Pensionsversicherungsanstalt. Zudem wurden die Bürger mittels Postsendung aufgefordert, ihre Kontodaten zu aktualisieren.

Sofern keine gültigen Kontodaten vorhanden waren, wurde der Klimabonus mit der Post (in Form von Gutscheinen) ausgezahlt. Der Rechnungshof weist in seinem Bericht darauf hin, dass Unklarheiten bei den Kriterien für das Heranziehen von Kontodaten zu vielen Beschwerden jener Personen geführt hatten, die den Klimabonus per Gutschein anstatt per Überweisung erhielten.

Positiv beurteilte der Rechnungshof, dass die Kosten für die Abwicklung des Klimabonus nur 0,64 Prozent in Relation zu den Transferzahlungen ausmachten. In absoluten Zahlen sind dies 26,36 Millionen Euro an Verwaltungskosten. Insgesamt wurden 2022 über den Klimabonus 4,1 Milliarden Euro ausbezahlt.

Deutlich teurer war der ins Finanzressort fallende Energiekostenausgleich, für den bis Ende März 2023 378,75 Mio. an Transferzahlungen geleistet wurden. Die Kosten pro Transaktion waren dreimal so hoch wie beim Klimabonus.

Auch hätten bis Ende März 2023 nur 2,97 Millionen Personen einen Antrag gestellt hatten. Das seien nur 74 Prozent derjenigen, die das Finanzministerium als anspruchsberechtigt erachtet hatte.