„Regionalität ist der beste Schutz gegen Teuerung“

Unter dem Titel „Starke Heimat – Sicherer Genuss“ startet die OÖVP am Samstag eine große Aktionswoche zum Thema Regionalität. Von 3. bis 10. Juni kommt es zu landesweiten Auftritten der Regierungsmitglieder und Abgeordneten auf Grün- und Wochenmärkten in allen Bezirken. Dabei werden Info-Folder und Erdbeer-Gummibären aus regionaler oö. Produktion verteilt.

„Unser Weg im Klimaschutz ist und bleibt der Weg der Information und der Anreize. Wir wollen kein Land der Verbote sein. Wir stehen für Klimaschutz mit den Menschen und nicht für einen Klimaschutz gegen die Menschen. Die regionale Produktion und unsere bäuerliche Landwirtschaft sind der beste Schutz gegen die Teuerungs- und Spekulationswellen vom Weltmarkt“, erklärt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Kampf gegen Teuerung

Gestärkt werden soll vor allem das Bewusstsein für die Vorzüge der heimischen Produkte. Hiegelsberger bezieht sich dabei auf aktuelle Daten der EU-Statistik: Je mehr sich nationale Agrarsektoren auf den Weltmarkt ausrichten — gemessen am Anteil der Nettoexporte an der Eigenproduktion — umso höher ist jeweils die Verteuerung der Lebensmittel an den eigenen Regalen. „Diese Auswertung bestätigt damit den Weg der OÖVP, die Eigenversorgung in Österreich und Europa in den Mittelpunkt zu stellen und die bäuerliche Landwirtschaft als erfolgreiches Zukunftsmodell zu erhalten“, so der Landesgeschäftsführer.

Stärkung der Produktion

Die Sicherstellung von Eigenversorgung und Eigenproduktion in Österreich und der EU ist deshalb einer der großen Schwerpunkte der OÖVP. Gemessen am Produktionswert ist OÖ schon jetzt Österreichs Agrarland Nummer 2 hinter NÖ. Bei tierischen Produkten sogar auf Platz 1. „Aktuelle Prognosen deuten nun darauf hin, dass durch klimatische Veränderungen und neue Wetterszenarien diese Verantwortung in OÖ noch weiter zunehmen wird. Erträge in Ostösterreich werden tendenziell zurückgehen und Erträge in der Mitte Österreichs tendenziell zunehmen“, verweist Hiegelsberger auf Szenarien der AGES. Umso wichtiger seien deshalb die Sicherung und Unterstützung der regionalen Produktion in OÖ.

Der Griff zu heimischen Produkten ist für Hiegelsberger zudem gelebter Klimaschutz. Denn die kurzen Transportwege sparen tausende Tonnen an Treibhausgasen pro Jahr.