Reif für Ferien, für Herbst gerüstet

Den Beginn der letzten Schulwoche nutzen am Montag Bildungsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander und Bildungsdirektor Alfred Klampfer, um einen Rück- und einen Ausblick zu wagen.

„Zu Schulbeginn gab es noch Corona und es gab viele Neuerungen“, beschreibt Haberlander die Ausgangssituation und dankt allen Schulpartnern, dass die Herausforderungen alle gemeistert wurden.

Zumindest was die Zahlen beim häuslichen Unterricht betrifft, ist Corona noch leicht spürbar. 624 Kinder begannen das Schuljahr Zuhause, am Ende waren nur mehr 423.„Mit der Rückkehr der 202 Kinder aus dem häuslichen Unterricht haben wir fast den Stand von vor der Pandemie erreicht, was uns sehr freut“, so Klampfer. Vor Corona waren es im Schnitt zwischen 200 und 300 Kinder. Wie viele Kinder es im kommenden Schuljahr sein werden, wird man in ein paar Wochen wissen.

Schon fix ist hingegen, wie viele Taferlklassler es geben wird: Für das kommende Schuljahr haben sich insgesamt 15.741 Kinder für die 1. Klasse Volksschule angemeldet. Das sind um 514 Schüler mehr als heuer. Noch nicht ganz fix ist, ob und wie viele Lehrkräfte im Herbst abgehen.

Im aktuell laufenden Schuljahr wurden in Oberösterreich insgesamt 1825 Neulehrer angestellt. Bereits fix ist, dass 104 Quereinsteiger in OÖ bereits zugelassen wurden, der Großteil davon hat Mathematik studiert.

Schule in Bewegung

Sehr erfolgreich sei der Pilotversuch im oberen Mühlviertel für die tägliche Bewegungseinheit gestartet, freut sich Haberlander. Eine dieser bewegten Schulen ist die Volksschule in St. Martin im Mühlkreis.

„Kinder müssen sich nicht nur, sondern wollen sich auch unbedingt sportlich betätigen“, erklärt Volksschuldirektorin Sandra Hödelsberger. In St. Martin fängt das schon vor dem Unterricht an mit Bewegung im Schulhof. Im Unterricht werde bei Bedarf eine Bewegungspause gemacht und für die Nachmittagsbetreeung wird zum Beispiel gemeinsam mit der Sportunion das Freifach „Judo“ angeboten, 60 Kinder haben so erste Judo-Erfahrungen gemacht.

Ebenfalls sehr erfolgreich laufe die Sommerschule. Heuer sind 2700 Kinder für das „Warm-Up“ von 28. August bis 8. September angemeldet. An 105 Standorten werden sie von 471 Lehrern, 167 Studierende und 47 Buddies auf das kommenden Schuljahr vorbereitet. Ebenfalls im Sommer findet die Sommerakademie der Stiftung Talente statt, erste Kurse starten am 10. Juli.