Die Haupttagung des 69. Österreichischen Gemeindetages in Innsbruck stand am Donnerstag ganz im Zeichen der laufenden Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden sowie der Teuerung.

Unter dem Motto „Lokal. Regional. Europäisch. Gemeinden im Herzen Europas.“ trafen sich laut dem veranstaltenden Gemeindebund mehr als 2000 Gemeindevertreter und diskutierten kommunalpolitische Themen. Zur anwesenden bundespolitischen Prominenz sagte Gemeindebundpräsident Alfred Riedl: „Es braucht mehr Geld.“ Bundespräsident Alexander Van der Bellen appellierte an die Ortschefs, auf Menschen, die von der Teuerung betroffen sind, zu achten.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach von einer „Zeitenwende“, in der die Politik nach „neuen Lösungen suchen“ müsse. In der „Zeit der Unsicherheit und des Krieges gibt es immer wieder politische Kräfte, die versuchen, Angst zu kapitalisieren“. In dieser Phase brauche es „Menschen, die Ängste nehmen und Sicherheit geben“. Die Bürgermeister würden „an der Spitze der Wehrhaftigkeit“ stehen. Die Bundesregierung stehe an ihrer Seite, versicherte Nehammer.

Riedl meinte weiters, dass die Gemeinden die „vielen übertragenen Aufgaben“ gerne machen würden. „Wenn der Staat funktionieren soll, muss man nötige Mittel zur Verfügung stellen“, hielt der Gemeindebundchef fest. Er verwies auf eine Resolution, wonach statt derzeit zwölf künftig 15 Prozent der Ertragsanteile an die Gemeinden fließen sollen.

ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner kündigte in den Verhandlungen „ein Ja“ zu mehr Geld für Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit an. „Wir können auch gerne über eine Neuordnung der Grundsteuer reden“, bot er an. Allerdings forderte er ein, „Steuergeld wieder mehr zu schätzen zu lernen“.