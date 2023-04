Salzburg-Wahlkampf im Finale

Die meisten Parteien, die sich am kommenden Sonntag der Landtagswahl in Salzburg stellen, beenden am Freitag den Wahlkampf-Marathon mit einer Schlussveranstaltung. Mit einem „Auftakt zum Endspurt“ hat die ÖVP schon in der Vorwoche vorgelegt – wohl, um die Funktionäre für die letzten Tage noch einmal „anzupeitschen“. Die KPÖ Plus, die Chancen auf den Einzug in den Landtag hat, folgte diesen Donnerstag, und am Freitag ziehen SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS nach.

Während Rot, Blau und Grün einen klassischen Wahlkampf-Abschluss feiern, verzichten die Pinken auf eine Großveranstaltung. Stattdessen gibt es noch einen Aktionstag, der Tross wird unter anderem in der Salzburger Altstadt und im Einkaufszentrum Europark Halt machen. Am Abend finden sich die Grünen im „Loft“ ein, Gast der Bundespartei ist Justizministerin Alma Zadic. Ein halbe Stunde später starten SPÖ und FPÖ. Die Sozialdemokraten verzichten bei ihrer Veranstaltung im „Living Room“ auf die Spitzen der Bundespartei, ganz anders die Freiheitlichen, die im „Stieglkeller“ Bundesparteiobmann Herbert Kickl und Generalsekretär Michael Schnedlitz erwarten.

