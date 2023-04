Salzburger Parteigremien tagen am Montag

Nach der Salzburger Landtagswahl vom Sonntag wird das Ergebnis für die Parteien zum innerparteilichen Thema. ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS wollen bereits am Montag in ihren Gremien den Wahlausgang analysieren und den weiteren Fahrplan abstecken. Von den im neuen Landtag vertretenen Parteien haben die Freiheitlichen noch keinen Termin bekanntgegeben und nur eine Sitzung für die nächsten Tage angekündigt. Und auch bei KPÖ Plus war Sonntagabend noch kein Termin bekannt.

Am eiligsten hat es die Volkspartei, deren Landespräsidium sich am Montag bereits um 10 Uhr vormittags in der Parteizentrale in Salzburg-Schallmoos trifft. Der Landesvorstand der Grünen tagt dann um 16 Uhr im Grünen Landesbüro, der Landesparteivorstand der SPÖ um 19 Uhr im Hotel Mercure Salzburg City. Auch das Erweiterte Landesteam der NEOS will das Wahlergebnis am Montagabend besprechen, genauen Ort und Zeit wollten die Pinken nicht nach außen kommunizieren.

