Sanfte Mobilität und Bürgerbeteiligung in Linz im Fokus

„Im Linzer Osten wurde und wird aktuell mehr gebaut als in allen anderen Stadtbezirken von Linz. Damit dieser Stadtteil im Verkehr nicht erstickt, benötigen wir begleitende Maßnahmen und zukunftsorientierte Lösungen“, so der Linzer Verkehrsstadtrat und ÖVP-Bürgermeisterkandidat Martin Hajart.

Ziel sie dort ein Paradigmenwechsel. Die geplanten Maßnahmen seien daher: Erweiterung des Busnetzes sowie eine verbesserte Anbindung zur Stadtbahn. Darüber hinaus die Schaffung eines lückenlosen Radwegenetzes, das alle wichtigen Ziele im Stadtteil verbindet. Und letztendlich auch die Verkehrsberuhigung. Das bedeutet die Einrichtung von Begegnungszonen in zentralen Bereichen, um den Fußverkehr zu fördern und die Sicherheit zu erhöhen.

Lesen Sie auch

„Die Lösungen sollen nicht über die Köpfe der Bürgerinnen und Bürger hinweg realisiert werden, sondern im Einvernehmen mit beziehungsweise unter Berücksichtigung aller Stakeholder. Die Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen von Workshops und Bürgerbeteiligungsveranstaltungen in die Erstellung des Verkehrskonzept Linz Ost mit einbezogen“, so Hajart weiter.

Die im Verkehrskonzept Linz Ost vorgestellten Maßnahmen werden in den kommenden Monaten detailliert geplant und bis zur Umsetzungsreife ausgearbeitet. Nach Abschluss dieser Detailplanung werden die Bauvorhaben in das Bauprogramm für das Jahr 2026 aufgenommen.

Maßnahmen, die lediglich eine Verordnung erfordern, werden je nach Dringlichkeit parallel zu den entsprechenden Bauprojekten umgesetzt. Die Verkehrsprojekte des öffentlichen Nahverkehrs werden gemäß dem übergeordneten Zeitplan in den kommenden Jahren realisiert, wie Hajart mitteilt.

Alle Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils werden vor der geplanten Grundsatzbeschlussfassung im Februar 2025 nochmals gesondert postalisch über die Ergebnisse informiert und haben die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben.

Was Hajart wichtig ist: Nur durch gebündelte Maßnahmen, also den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Stärkung der aktiven Mobilität und gezielte Lenkungsmaßnahmen für den motorisierten Verkehr werde man die Verkehrssituation im Linzer Osten in den Griff bekommen.

Einiges wurde laut Hajart bereits erreicht, wie zum Beispiel der Bau einer Radwegachse durch die Lederergasse, noch viel mehr aber ist zu tun, wie der Politiker meint. Auf Initiative des Linzer Mobilitätstressorts fasste der Gemeinderat der Stadt übrigens im Dezember 2022 einen Grundsatzbeschluss für ein Mobilitätskonzept Linz Ost.

Das Verkehrskonzept ist seit etwas mehr als einem Jahr in Bearbeitung und wird in Kooperation mit der Trafility GmbH sowie Drees & Sommer durchgeführt. Das Planungsgebiet umfasst den Bereich, der durch die Donau, die Industriezeile, die Gruberstraße sowie die Derfflingerstraße eingegrenzt wird.