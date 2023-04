Schutz für Linzer Wälder

„Studien zu Klima, Umwelt und Bäumen haben wir bereits genug, es wird Zeit, dass wir endlich ins Tun kommen“, reagiert die neue Klubobfrau der Linzer Volkspartei, Michaela Sommer, auf die Ankündigung von Umweltreferentin Eva Schobesberger (Grüne), ein „Kohlenstoffmanagement für die stadteigenen Linzer Wälder“ erstellen zu lassen.

Außerdem soll ein Waldbewirtschaftungsplan erstellt werden. „Das macht die Landwirtschaftskammer schon seit Jahrzehnten“, zeigt sich Sommer verwundert, dass so ein Plan in der Stadt nicht die Basis für die Waldbewirtschaftung ist.

Lesen Sie auch

„Wir haben in den vergangenen Jahren bereits die verschiedensten Beschlüsse gefasst. Passiert ist dabei wenig, die einzelnen Bäume in der Innenstadt sind zwar schön und gut, aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wichtiger ist es, dass man sich um die Linzer Wälder kümmert und Bewusstsein dafür schafft, wie wichtig diese sind. Am Geld darf das nicht scheitern.“