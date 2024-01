Seemann gewann Wahl in Pichl bei Wels: OÖVP stellt 330 Bürgermeister

OÖVP stellt damit 330 Bürgermeister in Oberösterreich

Pichl bei Wels hat seit Sonntag einen neuen Bürgermeister: Beim Wahlgang entfielen 56,8 Prozent der Stimmen auf OÖVP-Kandidat Gerhard Seemann. Der Gang zu den Urnen war notwendig geworden, weil der bisherige Bürgermeister Franz Scheiböck sein Amt nach einem Streit mit der Amtsleitung zurückgelegt hatte.

„Herzliche Gratulation an Gerhard Seemann und sein Team zur erfolgreichen Wahl und zu 56,8 Prozent Zustimmung. Gerhard Seemann hat in den letzten Monaten als amtsführender Vizebürgermeister bereits bewiesen, dass er für Ruhe und Stabilität in Pichl bei Wels sorgt”, gratulieren Landeshauptmann Thomas Stelzer und OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

“Er macht Politik nah am Bürger und stellt die Anliegen der Menschen in den Mittelpunkt. Das heutige hervorragende Ergebnis zeugt von der gewissenhaften Arbeit und dem hohen persönlichen Einsatz“, so Stelzer und Hiegelsberger weiter.

„Wir wünschen Gerhard Seemann für seine neue Aufgabe als Bürgermeister alles Gute und viel Erfolg. Wir sind uns sicher, dass er als neuer Bürgermeister Pichl bei Wels mit ruhiger Hand in eine sichere und gute Zukunft führen wird“, so Stelzer und Hiegelsberger.

Künftig 330 OÖVP-Bürgermeister in OÖ

Nach den Wahlen in Pichl bei Wels und Weißenkirchen im Attergau hält die Oberösterreichische Volkspartei künftig bei 330 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. Damit gehören mehr als drei von vier Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in den 438 Gemeinden der OÖVP an.