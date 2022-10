Sieben Elefanten rittern um TV-Publikum

Der Reigen der Fernsehauftritte vor der Hofburg-Wahl neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag waren die sieben Anwärter für das höchste Amt im Staat in den ORF eingeladen, um dort in Einzelinterviews ihre Vorstellungen kundzutun. Eine klassische Elefanten-Runde scheiterte daran, dass Amtsinhaber Alexander Van der Bellen wie seine Vorgänger – u.a. Heinz Fischer – beim Anlauf zur Wiederwahl auf Konfrontationen verzichtete.

Der ORF ließ die Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Umfragenstärke auftreten, was MFG-Chef Michael Brunner den ersten Platz am Interviewten-Sessel bescherte. Der wollte seine Chancen nicht einschätzen, sondern sich lieber vom Wahlabend überraschen lassen. Einen Plan B hat Brunner: sollte er nicht Präsident werden, wird er voraussichtlich Spitzenkandidat der impfkritischen MFG bei der Nationalratswahl.

Inhaltlich arbeitete sich Brunner wieder am Staat ab: „Glauben sie tatsächlich noch an einen funktionierenden Rechtsstaat in Österreich?“ Die Rolle des Präsidenten will er stärken, dazu Volksabstimmungen ausbauen und aufwerten und davor die Regierung entlassen und durch ein Übergangskabinett ersetzen.

Schuhproduzent Heinrich Staudinger – ebenfalls Nachzügler in den Umfragen – gab sich wieder unkonventionell. Auch als Bundespräsident würde er sich nicht an Gesetze halten, die er nicht nachvollziehen kann: „Das bringe ich nicht zusammen.“

Selbst als Oberbefehlshaber des Bundesheers würde er bei diesem die Waffen reduzieren. Ohnehin könne sich niemand vorstellen, dass man mit dem österreichischen Heer ein Match gewinnen könne. Man sollte sich mehr ein Beispiel an Mahatma Gandhi nehmen. Seine Äußerung in einer „Puls4“-Sendung, wonach „me too“ eine Erfindung des CIA gewesen sei, nahm er halbherzig als eine Art Gedankenspiel zurück, zumindest bereute er die Aussage.

Gerald Grosz war im Wahlkampf mit deftigen Beschimpfungen in Richtung Staatsoberhaupt und Regierungsspitze aufgefallen. Die verteidigte er unter anderem damit, dass er damit auch den Ärger der Bevölkerung über die Politik zum Ausdruck bringe. Auch Gesangseinlagen a la „Zipfel eini, Zipfel außi“ scheinen ihm, der sich als „leutselig und bodenständig“ schilderte, nicht unpassend für das höchste Amt im Staat. Da könne man auch fragen, ob es würdig sei, wenn Van der Bellen Mickey Mouse lese.

Wie Brunner würde auch Grosz, der ebenfalls ein Scheitern z.B. in der Corona-Politik attestierte, eine Übergangsregierung bis zu einer Neuwahl etablieren: „Das wäre die Erlösung.“ Dem Übergangskabinett gäbe er per Präambel als Aufgabe unter anderem mit, die Russland-Sanktionen zu beenden. Dass er auf eine zivilrechtliche Verurteilung aus der Vergangenheit angesprochen wurde, entrüstete Grosz ungemein. In einer Stichwahl würde er jeden Gegner Van der Bellens unterstützen im Sinne einer „Niederlage für das Establishment“.