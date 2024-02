SPÖ-Lindner zeigt SPÖ-Präsident Binder wegen DJ-Auftritt gelbe Karte

Zu einer Aussprache kam es am Dienstagnachmittag in der SPÖ Oberösterreich. Nach seinem Auftritt als DJ bei der After-Party des Linzer Burschenbundballs in einem Innenstadtlokal — es gehört einem roten Gemeinderat — hatte Landtagspräsident Peter Binder einen befohlenen Rapport bei Parteichef Michael Lindner. Dabei sprach Lindner eine klare Verwarnung aus, in einer Aussendung spricht die SPÖ von einer „Gelben Karte“.

Darüber hinaus entschuldigt sich der Präsident darin öffentlich: „Ich habe an diesem Tag verabsäumt, eine unmissverständliche Trennlinie zu ziehen. Als Demokrat und Antifaschist wäre das meine historische Pflicht gewesen, der ich nicht nachgekommen bin. Das bedaure ich zutiefst!“

In Zukunft werde er die Veranstaltungen, zu denen er als DJ angefragt wird, auf derartige Sachverhalte verlässlich prüfen. An der nächsten Demonstration gegen den Burschenbundball möchte Binder nicht nur teilnehmen, sondern er bietet dem Bündnis „Linz gegen Rechts“ auch an, als DJ zur Verfügung zu stehen. Außerdem werde er einen namhaften Betrag an das Bündnis spenden, um ihre antifaschistische Arbeit zu unterstützen.

Lindner betonte in der Aussendung: „Unwissenheit schützt nicht vor Konsequenz.“ Daher sei eine Übereinkunft gefunden worden, „die deutlich zeigt, dass es in der SPÖ OÖ eine klare Haltung gegen Deutschnationale und rechtsextreme Netzwerke gibt“. Ansonsten werde es aber keine Polit-Konsequenzen für Binder geben.

Nachdem ÖVP und Grüne schon am Montag von einer „Doppelmoral“ und einem „ziemlich absurden Bild“ der SPÖ sprachen, erhielt Binder am Dienstag Rückendeckung vom politisch entgegengesetzten Lager. In einem offenen Brief kommentiert der Präsident des Burschenbundballs, der frühere freiheitliche EU-Abgeordnete Franz Obermayr-Schreiber, die Aufregung mit „Geht’s eigentlich noch“.

Sollte man sich nicht „darüber freuen, dass Menschen mit mutmaßlich unterschiedlichen politischen Einstellungen miteinander tanzen, Musik hören und ein Glas trinken“, sieht er darin ein Gegenstück zur derzeit „zunehmenden Spaltung unserer Gesellschaft“. Und auch die im Landtag vertretene MFG verteidigt Binder und fühlt sich an die Pandemie erinnert: „Wie zu Corona-Zeiten: SPÖ und Co fordern Gesinnungs-Apartheid in der Gastronomie.“