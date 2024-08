SPÖ-Modell mit 6800 Euro Sozialhilfe: „Da fehlt jeder Realitätsbezug“

In sämtlichen Medien war es zuletzt das bestimmende Thema: Die Diskussion um jene neunköpfige Wiener Flüchtlingsfamilie, welche ohne jemals einen Cent ins Sozialsystem einbezahlt zu haben, jeden Monat Sozialhilfe in Höhe von rund 4.600 Euro kassiert, hat eine breite Debatte in der Gesellschaft entfacht. Wie die ÖVP die Sozialhilfe gestalten will, präsentierte Bundeskanzler Karl Nehammer am Donnerstag.

Aus Oberösterreich gibt es dazu Zustimmung. „Wenn hart arbeitende Menschen am Ende des Monats weniger haben als Sozialhilfeempfänger, ist jeglicher Zorn der Menschen nur all zu verständlich und das auch keinesfalls hinnehmbar“, kritisiert OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger die Höhe der in Wien ausbezahlten Zuwendungen.

Keine soziale Hängematte

Zum Vergleich: In Oberösterreich würde diese Familie Sozialhilfe in der Höhe von rund 2.300 Euro erhalten. „Eines steht außer Frage: Wer in Oberösterreich Hilfe benötigt, dem wird auch geholfen“, betont Hiegelsberger und ergänzt:

„In Oberösterreich verfolgen wir das Ziel, dass man schnellstmöglich wieder auf eigenen Beinen steht. Es kann daher nicht unser Bestreben sein, eine soziale Hängematte bereit zu stellen, mit der man keinerlei Motivation für eine Erwerbstätigkeit erwirken kann.“ Nachsatz: „Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Wer etwas leistet, der soll sich auch etwas leisten können. Und wer mehr leistet, der soll sich auch mehr leisten können.“

Mit scharfer Kritik reagiert der OÖVP-Landesgeschäftsführer auch auf jüngst durchgesickerte Pläne der Sozialdemokratie. Ginge es nach SPÖ-Parteichef Andreas Babler, würde die aktuell so viel zitierte syrische Familie nämlich gleich nochmal um 2.200 Euro mehr an Sozialhilfe kassieren und in Summe 6.800 Euro erhalten.

„Da fehlt einfach jeglicher Bezug zur Realität. Jenen Menschen, die tagtäglich arbeiten gehen kann man solche Summen einfach nicht mehr schlüssig erklären“, unterstreicht Hiegelsberger seine Kritik und ergänzt: „Es scheint, als hätte die SPÖ als Arbeiterpartei endgültig abgedankt. Das Grundübel solch fehlgeleiteter Sozialpolitik ist, dass die Sozialdemokratie vielen im Land die Motivation raubt, etwas aus eigener Kraft schaffen zu wollen.“ Für Hiegelsberger sind solche Summen an Sozialhilfe jedenfalls ein „Affront gegenüber jenen, die durch ihren Fleiß unser Land und die Gesellschaft am Laufen halten.“