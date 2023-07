„Stärkung niedergelassener Ärzte und Patientenlenkung“

„Ich begrüße die Initiative zu 100 neuen Kassenstellen sowie den Start-Bonus. Dieser kann dazu beitragen, dass mehr Ärztinnen und Ärzte in die Niederlassung gehen“, reagierte der oö. Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser auf die Ankündigung der Regierung.

Die Politik habe das Problem bereits erkannt, der Ausbau werde Geld kosten, langfristig würden sich die Investitionen aber rechnen, sagte Niedermoser am Dienstag in einer Pressekonferenz. Die Ärztekammer hätte dazu aus Expertensicht jüngst eine Resolution verabschiedet, die in den noch laufenden Finanzausgleichsverhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden berücksichtigt werden sollte.

Die Ärzteschaft sei täglich mit rund 300.000 Patientenkontakten in den Ordinationen (nur E-Card-Konsultationen) und fast 50.000 in den Spitälern (ambulant und stationär) konfrontiert.

„Ein wesentlicher Aspekt ist daher die Patientenlenkung im Sinne von Niedergelassen-ambulant vor spitalsambulant vor stationär! Das wäre ein sinnvoller und effizienter Weg“, so Niedermoser, der aber auch die Patienten in die Pflicht nimmt, denen leider „die Kompetenz abtrainiert wurde, mit mehr Eigenverantwortung auf ihre Gesundheit aufzupassen“ und nennt in diesem Zusammenhang auch die Prävention.

Die Spitalsambulanzen sollten sich um ihre wesentlichen Aufgaben kümmern, das seien vorrangig Operationen. „Oft müssen sich die Spitäler um nicht wichtige Dinge kümmern — und das ist zum Beispiel ein Zeck“, sieht Niedermoser dafür „die niedergelassen Kollegen“ zuständig.

In Oberösterreich seien derzeit aber 35 Kassenstellen unbesetzt und darüber hinaus wären 40 Stellen notwendig, um den niedergelassenen Bereich gut abdecken zu können.