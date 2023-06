Starke Regionen garantieren Vielfalt

„Regionalität gibt Sicherheit und Wohlstand. Daher muss die Europäische Union im Verbund ihrer Mirgliedsstaaten und Teilregionen zu einem strategischen Sicherheitsbündnis für die verlässliche Versorgung von Bevölkerung und Wirtschaft werden“, benennt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsbegrer die zentrale Lehre aus den anhalten Turbulenzen im globalen Umfeld.

So sei etwa Oberösterreich — gemessen am Produktionswert — laut Statistik Austria Agrar-Bundesland Nummer 2 (1,97 Mrd. Euro) hinter NÖ (2,93 Mrd. Euro) und liegt in der Tierischen Erzeugung auf Platz 1 sowie in der Pflanzlichen Erzeugung auf Platz 2. OÖ stellt somit 23,1 Prozent der heimischen Agrarproduktion.

Green Deals belasten

„Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln, strategische Unabhängigkeit bei Rohstoffen und Energie sowie die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit sind die großen Herausforderungen der kommenden Monate. Hier spielen unsere Betriebe und die heimischen Landwirte eine zentrale Rolle“, sieht MEP Angelika Winzig, ÖVP-Delegationsleiterin im Europaparlament, „verlässliche Wege für Oberösterreich und die EU“. Die angebotene Vielfalt passe auch gut zu einem Europa der Regionen.

Leider würden die derzeitigen Vorschläge der Kommission im Rahmen des europäischen Green Deals neue Belastungen für Unternehmen und Bauern vorsehen.

„Wir setzen uns mit Nachdruck für Nachschärfungen im Sinne der heimischen Industrie, der Wirtschaft und der Landwirtschaft ein“, positioniert sich Winzig gemeinsam mit der OÖVP klar gegen das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur — und es wurden auch schon erste Erfolge erzielt.