Start für digitale Pflegeausbildung

Oberösterreichs Antwort auf die Herausforderungen in der Pflege ist die „Fachkräftestrategie Pflege“. Im Herbst wird mit der neuen digitalen Pflegeausbildung nun ein weiterer Punkt davon umgesetzt, kündigte Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Dienstag an.

Die Altenbetreuungsschule des Landes hat in den letzten Monaten intensiv an der Digitalisierung ihrer Ausbildung gearbeitet. Am 10. Oktober startet nun der erste digitalisierte Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe. Von den 220 theoretischen Unterrichtseinheiten werden 124 Einheiten online in Form von E-Learning durchgeführt. 48 Einheiten sind im Selbststudium zu absolvieren. Weitere 48 Einheiten finden in Präsenzunterricht statt, um die praktische Ausbildungsqualitätssicherung und den Praxistransfer sicherstellen zu können.

Beste Köpfe gesucht

„Im Wettbewerb um die besten Köpfe müssen wir bereits in der Pflegeausbildung attraktiver werden und auf die Bedürfnisse der Interessierten eingehen. Wir gestalten daher den Berufseinstieg in die Pflege möglichst niederschwellig und erleichtern gleichzeitig durch eine digitale und flexible Pflegeausbildung die Weiterqualifizierung, die noch dazu zur Hälfte während der Dienstzeit geschehen kann“, betont Hattmannsdorfer. Generell wird die Pflegeausbildung verstärkt in Modulen angeboten. Die Berufsbilder Heimhilfe, Pflegeassistenz und Fachsozialbetreuung werden nicht mehr einfach separat ausgebildet, sondern in einem Lehrgang gemeinsam gestartet. „Niedrigere“ Lehrgänge werden bei Weiterbildung künftig einfach angerechnet.

Mehr Stützkräfte

Um die bestehenden Mitarbeiter in der Pflege und Betreuung zu unterstützen und zu entlasten, sieht die Oö. Alten- und Pflegeheimverordnung seit 1. Jänner explizit den Einsatz von Stützpersonal vor. Bis zu 10 Prozent des Personals in einem Alten- und Pflegeheim kann aus dieser Berufsgruppe stammen. Die Stützkräfte verpflichten sich innerhalb von zwei Jahren eine weiterführende Ausbildung in der Pflege abzuschließen. Durch diese Ausbildungsverpflichtung werden sie schrittweise zu Fachkräfte hochqualifiziert. Im Endausbau sind 500 Stützkräfte in OÖ geplant.