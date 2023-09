Strecke Budweis – Linz besser ausgebaut als nach Prag

Bei Lokalaugenschein auf Autobahnbaustelle in Kaplitz: Tschechen wollen 2026 an der OÖ-Grenze sein

Ein gemeinsames Bekenntnis zum Lückenschluss bei der grenzüberschreitenden Autobahn gaben am Dienstag bei einem Baustellen-Besuch LH Thomas Stelzer und sein südböhmisches Pendant, Kreishauptmann Martin Kuba, ab.

Im kommenden Jahr will man in Tschechien mit der Autobahn-Umfahrung von Budweis fertig sein, die Ausschreibung für das letzte Autobahnstück zur Grenze nach OÖ laufe bereits und Kuba ist zuversichtlich, dass man von Budweis ab Ende 2026 bis zur Staatsgrenze auf der Autobahn fahren kann. Dann gilt es allerdings ein bisschen vom Gas zu steigen. Auf österreichischer Seite fehlen derzeit noch 16 Kilometer von Freistadt bis zur Grenze. In wenigen Wochen werde allerdings der offizielle Spatenstich für das S10-Teilstück nach Rainbach erfolgen, erklärte LH Thomas Stelzer.

Mit der Fertigstellung ist 2027 zu rechnen. Parallel dazu läuft derzeit das Behördenverfahren für das letzte Stückchen bis zur Grenze. Stelzer hofft, dass man noch vor dem Jahrzehnt-Wechsel die Autobahnverbindung abschließen könne. „Man ist dann unter einer Stunde in Linz“, freut sich Kuba.

Nachsatz: Nach Prag braucht man von Budweis mehr als doppelt so lange. Und das werde noch ein Weilchen so bleiben, denn bei einem etwa 50 Kilometer langen Teilstück gebe es Widerstand aus der Bevölkerung. Für LH Stelzer ist aber klar, wenn eine solche durchgehende Autobahn von der Ostsee bis zum Mittelmeer Realität wird, brauche Linz eine Ostumfahrung, damit der Güterverkehr nicht mitten durch die Stadt transportiert werden müsse.

Billiger als geplant

Eine gute Nachricht gab es von Kuba für die tschechischen Steuerzahler: Bei den Angeboten zeige sich, dass der Wettbewerb funktioniere. Die Kosten der Autobahn werden trotz Inflation deutlich sinken, Kuba rechnet mit lediglich 60 Prozent der ursprünglich veranschlagten Kosten. Und dass sich eine solche Infrastruktur mehrfach auszahle, sehe man auch an der S10, verweist LH Stelzer auf die vielen Betriebsansiedlungen im Mühlviertel.

Von Herbert Schicho aus Südböhmen