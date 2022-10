Streit um Asyl-Unterkunft in Disco

Nach der Aufregung um Asylunterkünfte im Attergau gibt es jetzt auch Widerstand gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft in einer früheren Discothek in Hirschbach im Mühlkreis.

Nach Medienberichten stellte der private Betreiber einige Fakten richtig: So sei geplant, nicht wie kolportiert 60 junge Asylanten unterzubringen, sondern vorerst 16 Personen in acht Wohneinheiten aufzunehmen, ob männlich, weiblich oder Familien sei völlig offen, genauso wie die Nationalität — wer halt aktuell den Platz brauche.

In einer anderen Gemeinde habe er 40 Flüchtlinge untergebracht und dort gebe es keine Probleme. Zudem würde es in Hirschbach neben einem Aufenthaltsraum mit Küche auch einen Trainingsraum und eine überdachte Fläche im Außenbereich geben.

Der Hirschbacher Bgm. Wolfgang Schartmüller (ÖVP) sagte zum VOLKSBLATT, er wolle keine Eskalation der Lage.

Laut OÖ-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer seien im vergangenen Jahr 82 Quartiere in Betrieb genommen worden, im Schnitt mit je 25 Personen.

„Ich appelliere angesichts der aktuellen Situation nochmals an alle Gemeinden, auch an SPÖ-Bürgermeister, uns Quartiere zu melden“, so der Landesrat in Reaktion auf SPÖ-Kritik, wonach eine Gesetzesnovelle die Einrichtung von Großquartieren für Flüchtlinge durch das Land erleichtern soll.