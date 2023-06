Sven Hergovich stellt sich Wahl zum Vorsitzenden der SPÖ NÖ

Die SPÖ Niederösterreich erhält am Samstag offiziell einen neuen Vorsitzenden. Sven Hergovich stellt sich beim außerordentlichen Landesparteitag in St. Pölten dem Votum der etwa 400 Delegierten. Der 34-Jährige löst den um 30 Jahre älteren Franz Schnabl ab, der seit Juni 2017 an der Spitze der Partei stand und nach dem historisch schlechtesten Ergebnis bei der Landtagswahl seinen Sessel geräumt hat. Auch der neue SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler wird erwartet.

Exakt drei Wochen nach der Auszählungspanne beim SPÖ-Sonderparteitag in Linz wird Babler in seinem Heimatbundesland Niederösterreich erstmals bei einem Landesparteitag als neuer Vorsitzender ans Rednerpult treten. Hergovich ist nach gescheiterten Verhandlungen mit der ÖVP über ein Arbeitsübereinkommen nach der Wahl vom 29. Jänner in der nach dem Proporzsystem gebildeten Landesregierung als Landesrat für kommunale Verwaltung und Baurecht zuständig. Schnabl fungiert – nach 20,65 Prozent (minus 3,27 Prozentpunkte) und erstmals Platz drei bei der Landtagswahl – als „einfacher“ Abgeordneter im Landesparlament. Bei seinem ersten Antreten hatte er 98,8 Prozent Zustimmung als Landesparteivorsitzender erreicht. Im September 2018 erhielt er 86, im Oktober vergangenen Jahres 89 Prozent.

