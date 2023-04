„Teamwork ist Gebot der Stunde“

VOLKSBLATT: Vor sechs Jahren übernahm Thomas Stelzer die Führung in der OÖVP und wurde auch Landeshauptmann. Droht heuer ein verflixtes siebentes Jahr für Oberösterreich und die OÖVP?

HIEGELSBERGER: Keineswegs! Wir sind gut aufgestellt. Wir haben einen Landeshauptmann, der Stabilität gibt, ein starkes Team und sind mit unseren Gemeinde- und Ortsparteien gut im Land verwurzelt. Dieses Ohr bei den Bürgern und der breite Austausch ermöglichen uns auch, dass wir Herausforderungen frühzeitig erkennen und am Puls der Zeit bleiben.

Bereits Tradition hat es, zu diesem Anlass auch weiterzudenken und Möglichkeiten gemeinsam auszuloten. Im Musiktheater werden am Freitag dazu Persönlichkeiten verschiedenste Impulse geben. Auf was bzw. wen sind Sie besonders gespannt?

Unsere diesjährigen Impulsgeber bei der „Land der Möglichkeiten“ -Veranstaltung kommen alle aus ganz unterschiedlichen Bereichen, und genau dieser Aspekt macht dieses Format so spannend. Mit Vorträgen aus der Welt des Profi-Fußballs, aus Management und Bionik, aus der Welt der Dokumentarfilme oder zu den Erfahrungen bei Segelabteuern rund um die Welt blicken wir über den Tellerrand. Ich bin schon gespannt, welche Impulse wir uns für die Arbeit für Oberösterreich holen werden.

Das Event steht heuer unter dem Thema „Teamwork“. Wie wichtig ist das in der Politik?

Oberösterreich ist ein Land des Miteinanders und des Zusammenhalts, und diesen Weg des oberösterreichischen Klimas des Miteinanders gehen wir auch bei unserer täglichen Arbeit. Ich bin davon überzeugt: Gerade in Zeiten wie diesen sind Zusammenarbeit und Teamwork das Gebot der Stunde.

Neben den Möglichkeiten – quasi die Kür – gibt es derzeit viele Pflichtaufgaben. Corona scheint überwunden, nun gibt es mit Krieg und Teuerung die nächsten politischen Sisyphusarbeiten. Kann Politik unter diesen Voraussetzungen überhaupt gestalten?

Selbstverständlich. Wichtig ist, dass wir neben all den aktuellen Herausforderungen immer den Blick auch auf die Zukunft richten. Oder anders gesagt: Wir helfen, wo Hilfe benötigt wird und investieren, wo sich die Zukunft des Landes entscheidet. Das tun wir auch: Mit dem neuen Zukunftsfonds soll Oberösterreich beim Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft unterstützt werden, und mit der neuen Digital-Uni erhält Oberösterreich einen strahlenden Leuchtturm für die nächsten Generationen. Zusätzlich wollen wir als Oberösterreich auch zum Kinderland Nummer 1 werden, indem die Rahmenbedingungen für Eltern und Kinder verbessern.

Zwar sind die nächsten Wahlen auf Landesebene weit weg und selbst Bundeswahlen gibt es erst kommendes Jahr. Trotzdem hat man das Gefühl, dass die Politik in einem Dauerwahlkampf gefangen ist. Wie ist Ihr Verhältnis zu den politischen Mitbewerbern?

Wir arbeiten gut und konstruktiv zusammen. Unser großes Ziel muss sein, dass wir Oberösterreich gemeinsam voranbringen und uns für die Menschen und ihre Anliegen einsetzen. Klar ist aber auch, dass es in einer Demokratie immer einen politischen Diskurs geben muss.

Bei den jüngsten Wahlen gab es „Watschen“ für regierende Parteien. Wie kann man den Trend stoppen?

In den letzten Jahren ist viel passiert. Das hat zu einer schlechten Grundstimmung geführt, und es hat sich viel Protest aufgestaut. Das hat man sowohl am Wahlausgang der niederösterreichischen Landtagswahl also auch beim Abschneiden von Landeshauptmann Peter Kaiser bei der Landtagswahl in Kärnten gesehen. Mir als Landesgeschäftsführer der OÖVP geht es darum, dass wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Es muss die Zusammenarbeit immer im Vordergrund stehen und nicht das politische Hickhack.

Auch in NÖ gibt es nun eine Zusammenarbeit der ÖVP mit der FPÖ. Hat Sie die Aufregung darüber überrascht?

Nachdem sich die SPÖ bei den Verhandlungen als Partner selbst aus dem Spiel genommen hat, musste sich die ÖVP einen anderen Partner suchen. Es ist gut, dass es Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dennoch gelungen ist, schnell eine Regierungskoalition zu bilden. Festhalten muss man, dass die Akteure der FPÖ in Niederösterreich im Wahlkampf mit sehr fragwürdigen Aussagen aufgefallen sind. Auch wenn manches davon dem Wahlkampf geschuldet sein dürfte, verlangt die Rolle als Koalitionspartner einen anderen Politikstil.

Und haben Sie Tipps für Ihr nö. Pendant Bernhard Ebner?

Bernhard Ebner braucht für seine Arbeit keine Tipps. Ich sehe es vielmehr als Aufgabe der Politik im Allgemeinen, wieder die Themen zu adressieren, die die Menschen derzeit wirklich beschäftigen und verlässliche Antworten mit Sachverstand und Hausverstand zu geben. Da gehört es auch dazu, das Miteinander zu fördern, denn die Menschen erwarten sich eine Politik, die etwas weiterbringt und die sich nicht nur mit sich selbst beschäftigt. Ich habe den Eindruck, dass in Niederösterreich das gelingen kann.

Die Fragen an OÖVP-LGF FLORIAN HIEGELSBERGER stellte Herbert Schicho