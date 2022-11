Technologie-Boost für Pflege

Land OÖ will vor allem digitale Innovationen massiv fördern

Oberösterreich ist ein Industrie- und Wirtschaftsbundesland, in dem Forschung und Erfindungen großgeschrieben werden. Diesen Innovationsgeist gilt es auch für die Pflege zu nutzen.

Das Sozialressort des Landes plant deswegen eine gezielte Schwerpunktsetzung in den Bereichen Digitalisierung und Innovation in der Pflege, erklärte Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei einer Pressekonferenz im Zuge eines Aktionstages der Oö. Zukunftsakademie am Mittwoch.

„Es gilt in Oberösterreich ein klarer Grundsatz: Unser Land ist stark und sozial. Wir denken Leistungsbereitschaft und Hilfsbereitschaft zusammen. Deshalb werden wir die Stärken der Wirtschaft auch für die Sozialpolitik nutzen“, betont Hattmannsdorfer.

Pflegetechnologiefonds

Die Anreize für die Nutzung von Pflegeinnovationen waren bisher gering. Deswegen soll gemeinsam mit Hochschulen ein neuer Pflegetechnologiefonds konzipiert werden. Durch eine strukturierte Zusammenarbeit und den Aufbau von Innovationsnetzwerken mit Wissenschaft und Wirtschaft sollen die Innovationsfähigkeit und -intensität in der oberösterreichischen Betreuung und Pflege erhöht werden. Der Pflegetechnologiefonds wird von der Abteilung Soziales und den Regionalen Trägern Sozialer Hilfe kofinanziert.

Mindestausstattung

Außerdem müsse ein digitaler Zugang in allen Pflegeinstitutionen zur Verfügung stehen, denkt Hattmansdorfer weiter: „Pflegedokumentation und Dienstplanerstellung sind mit geeigneten Softwareprogrammen abzuwickeln. Die Abteilung Soziales wird damit beauftragt, die nötige Mindestausstattung zu definieren.“

Anbindung an ELGA

Als dritter wichtiger Schwerpunkt wird die Anbindung an die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) vorangetrieben. LR Hattmannsdorfer und Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander präsentierten dazu bereits am Dienstag eine entsprechende Anpassung. Oberösterreichs Alten- und Pflegeheime (APH) erhalten einen direkten Zugang an ELGA und haben damit Zugriff zu Befunddokumenten — ohne Umweg über meist externe Ärzte.

Die Finanzierung erfolgt durch den Oö. Gesundheitsfonds. „Im Alltag kann es oft zu Unsicherheiten über Krankheiten, Medikamente und Unverträglichkeiten kommen. Ein sicherer Zugriff auf Befunde und Gesundheitsdaten der Heimbewohnerinnen und -bewohner erleichtert die Arbeit für die Pflege“, betonen beide.