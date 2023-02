Traun: In Tiefgarage wird E-Ladestation abgebaut

Aufgrund einiger unschöner Vorkommnisse und Streitigkeiten mitsamt verbalen Angriffen auf Mitarbeiter des Stadtamtes sieht sich die Stadt Traun gezwungen, die E-Ladestationen in der Tiefgarage Zentrum kommende Woche zu schließen.

„Die E-Ladestationen waren als Service für die Bürgerinnen und Bürger gedacht, die während ihrer Zeit, in der sie einen Termin am Amt haben, ihr Auto kurz laden können. Dass dies solche Auswüchse annimmt, konnte keiner ahnen“, so Bgm. Karl-Heinz Koll.

Lesen Sie auch

Nun wird die Anschaffung von sogenannten Energiesäulen geprüft, bei denen ein kostenpflichtiges Laden auf begrenzte Zeit möglich wäre.