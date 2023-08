Truck bringt Kindern Technik näher

Ab September unterwegs in ländlichen Volksschulen in Oberösterreich

Kinder für Technik zu begeistern und sie kompetent zu machen im Umgang mit Zukunftstechnologien, das haben sich die Gemeinnützige Privatstiftung Kaiserschild und die Ars Electronica zur Aufgabe gemacht.

Das Vehikel dafür ist der zweistöckige „missimo“-Truck mit 100 Quadratmetern Ausstellungsfläche, fein bestückt mit interaktiven Stationen zu den Themen Robotik, Sensorik, Bionik, Coding und Künstliche Intelligenz. Ab September fährt er zu Volksschulen im ganzen Land.

Lesen Sie auch

Spielerische Erfahrung

An sechs Stationen können Kinder unter Anleitung von Digi-Trainerinnen und -Trainern der Ars Electronica zum Beispiel Bots programmieren und eine Robowall erkunden. Erste Erfahrungen beim Programmieren und mit Künstlicher Intelligenz werden mit Kreativität verbunden.

„Mit missimo wollen wir Schüler in einem spielerischen Umfeld für die MINT-Welt von morgen und für Zukunftstechnologien begeistern“, erläuterte der Vorstandsvorsitzende der Gemeinnützigen Privatstiftung Kaiserschild, Marco Alfter. Das Angebot richte sich an Schulen im ländlichen Raum, weil dort museale Erlebnisräume und digitale Bildungsprogramme oft schwer zugänglich seien.

Nachfrage ist groß

Im September startet das fahrende Bildungsprojekt für 3. und 4. Volksschulstufen in Oberösterreich, danach wird es auch in weiteren Bundesländern Station machen. Österreichweit hätten sich bereits hunderte Volksschulen angemeldet. Pro Schuljahr können damit 5000 Kinder in rund 250 Schulklassen erreicht werden. Die Teilnahme ist für die Schüler kostenlos. Angelegt ist das Projekt für eine Laufzeit von mindestens fünf Jahren, mit der Option auf Verlängerung. Infos unter missimo.at oder aec.at.