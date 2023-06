„Überbordende Kontrolle belastet die heimischen Pflegemitarbeiter“

Vor wenigen Wochen hat der Landesrechnungshof wie berichtet seinen Prüfbericht zu den Gemeindealten- und Pflegeheimen präsentiert, jetzt wurde dieser auch im Kontrollausschuss des Oö. Landtags behandelt.

Der Bericht enthält wichtige Empfehlungen, um die Pflege und Betreuung in den Gemeinden weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten.

Kooperation wird forciert

„Ich bin dem Landesrechnungshof für die Empfehlungen sehr dankbar und wir nehmen diese ernst. Die verstärkte trägerübergreifende Zusammenarbeit werden wir beispielsweise gemeinsam mit dem Gemeindebund forcieren“, verweist der zuständige OÖVP-Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer auf die erst kürzlich gestartete Initiative zur Weiterentwicklung der Sozialhilfeverbände.

Weitere Empfehlungen wurden noch während der Prüfung umgesetzt bzw. deren Umsetzung gestartet — etwa die Neuausrichtung der Wirtschaftsaufsicht, die von den Heimen geforderten statistischen Erhebungen wurden um mehr als ein Drittel reduziert, oder die Klarstellung hinsichtlich transparenter Vergabe von Plätzen.

In einem Punkt wird zum Wohle der Mitarbeiter das Sozial-Ressort den Empfehlungen des Landesrechnungshofes nicht folgen. Die empfohlene personelle Aufstockung im Bereich der Heimaufsicht wird so nicht erfolgen.

„Ich stelle mich hier schützend vor unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in den Pflegeheimen. Es gibt bereits genug qualitätssichernde Kontrolle, wir müssen unsere Pflegekräfte nicht noch zusätzlich belasten“, begründet Hattmannsdorfer diese klare Entscheidung. In Summe würden in Oberösterreich je sieben externe und interne Kontrollinstanzen existieren, die in unterschiedlicher Regelmäßigkeit und Intensität die Alten- und Pflegeheime prüfen.