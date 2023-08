Unterstützung für Bargeld-Vorstoß

„Auch wenn das vielleicht überrascht, als Digitalisierungsstaatssekretär bin ich ein Verfechter des Bargelds“, erklärte Florian Turksy und brach damit eine Lanze für den Vorstoß von Kanzler Karl Nehammer, Bargeld in der Verfassung zu verankern. „Innovationen dürfen Bewährtes nicht beschränken oder verbieten“, so Tursky, der auch bedauert, dass „die Diskussion um den digitalen Euro von der EZB völlig falsch geführt wird“.

Ähnlich äußerte sich gestern auch Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Es gebe in der europäischen Diskussion noch viele offene Fragen und Unsicherheiten, wie man mit dem digitalen Euro umgehen werde. Eine verfassungsrechtliche Absicherung des Bargelds in Widerspiegelung des bestehenden EU-Rechts bezeichnete er als sinnvoll, „weil es die Wichtigkeit dieses Themas vor den Vorhang holt“.

Lesen Sie auch

Unterstützung kommt auch von LH Johanna Mikl-Leitner: „Ob begründet oder nicht: Es gibt bei den Menschen die Sorge, dass das Bargeld abgeschafft werden könnte. Der Kanzler will den Menschen diese Sorge nehmen. Das ist nachvollziehbar.“ Auch für OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel ist es wichtig, dass man diese Sorgen ernst nimmt. Und er verwehrt sich auch dagegen, dass die Idee der Absicherung in der Verfassung von der FPÖ abgekupfert wurde. Bereits 2016 habe der OÖ Landtag eine entsprechende Resolution nach Wien geschickt und 2019 habe der damalige ÖVP-Obmann Sebastian Kurz ebenfalls einen entsprechenden Antrag eingebracht.

Und für den Geschäftsführer des OÖ Seniorenbundes, BR Franz Ebner, ist es auch wichtig, dass man nicht vergisst, dass rund ein Fünftel der Menschen über 60 keine Bankomat- oder Kreditkarte besitzt. „Die Menschen müssen die Sicherheit haben, dass Bargeld als Zahlungsmittel erhalten bleibt und es muss eine Grundversorgung mit Bargeld in zumutbarer Entfernung geben“, fordert Ebner. Für Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ist das Zahlen in bar, mit Karte oder mit dem Handy selbstverständlich und eh schon jetzt „gesellschaftlicher Konsens“, das müsse nicht darüber hinaus in der Verfassung abgesichert werden.