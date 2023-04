Urkunden ab sofort im Digitalen Amt herunterladbar

Wer künftig Dokumente wie etwa eine Geburts- oder Heiratsurkunde braucht, kann diese ab sofort über die App Digitales Amt herunterladen.

Voraussetzung dafür ist neben der Registrierung in der App der Besitz einer Handysignatur oder ID-Austria sowie die Entrichtung einer Gebühr. Dieses neue „Urkundenservice“ soll künftig auch noch weiter ausgebaut werden, hieß es in einer Aussendung des Finanzministeriums am Donnerstag.

Die Daten aller Personen, bei denen es seit 2014 zu einer Änderung im Personenstandsregister kam, wurden automatisch digital erfasst. Alle weiteren Personen müssen bei ihrem Standesamt die Erfassung ihrer Daten im digitalen Register verlangen, um das neue „Urkundenservice“ nutzen zu können.

„Wir wollen das Urkundenservice auch noch ausbauen und prüfen gerade die Möglichkeit, weitere Dokumente und Urkunden elektronisch verfügbar zu machen“, sagte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) in einer Aussendung.

Voraussetzung für die Nutzung des digitalen Amts und weiterer E-Government-Services ist der Besitz einer elektronischen Identität. Die ID Austria kann in mehr als 200 Online-Anwendungen diverser Behörden verwendet werden. Ende März waren mehr als 826.000 ID-Austria im Einsatz.