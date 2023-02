Verfahren darf nicht zu Strafe werden

Die Rechtsanwälte drängen auf einen angemessenen Kostenersatz bei Freisprüchen und Verfahrenseinstellungen. Sie schlagen vor, dass Richter auf Basis der Allgemeinen Honorar-Kriterien (AHK) für Anwaltskosten über die Vergütung für den fälschlich Beschuldigten entscheiden. „Das Verfahren darf nicht schon zur Strafe werden“, erklärt ÖRAK-Präsident Armenak Utudjian den neuerlichen Anlauf zur Umsetzung der jahrzehntealten Forderung.

Der Österreichische Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK) hat ein Konzept verfasst, das Justizministerin Alma Zadic (Grüne) vorgelegt wird. Diese hat sich bereits „durchaus gesprächsbereit“ gezeigt über einen höheren Kostenersatz, aber auch darauf verwiesen, dass es letztlich „am Finanzminister liegen“ werde. Mit dem Koalitionspartner reden will sie über das Thema im Zuge der aktuellen Verhandlungen über die Generalstaatsanwaltschaft.

Lesen Sie auch

Bis zu 60.000 Euro

Aktuell haben Beschuldigte, die freigesprochen werden oder mit Einstellung der Ermittlungen gar nicht vor Gericht kommen, Anwaltskosten de facto selbst zu tragen. Im Strafverfahren ist, anders als im Zivilverfahren, kein allgemeiner Kostenersatz vorgesehen. Für Verfahrenseinstellungen gibt es gar nichts. Für Freisprüche findet sich in der Strafprozessordnung zwar ein „Beitrag zu den Kosten der Verteidigung“. Aber dieser wird kaum zugesprochen — und deckt die Kosten bei weitem nicht.

So sieht die StPO für ein Schöffenverfahren maximal 5000 Euro vor. Dabei können laut ÖRAK bei einem kleinen Schöffenverfahren mit sieben Verhandlungstagen schnell 30.000 Euro Anwaltskosten zusammenkommen — und bei einem Großverfahren (mit zwölf Verhandlungstagen) sogar an die 60.000 Euro plus Erfolgszuschlag.

Beispiel Politiker-Urteile

In Österreich ist die Diskussion angesichts der Freisprüche für Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den ehemaligen Grün-Politiker Christoph Chorherr wieder aufgeflammt.

Betroffen sind hierzulande allerdings weit mehr Menschen: Laut Kriminalstatistik gab es 2019 (also vor der Pandemie) 9285 Freisprüche und 30.356 Verurteilungen. Mehr als 9000 Menschen blieben also, so Utudjian, „auf ihren Verfahrenskosten sitzen“.