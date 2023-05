Vernetzen und voneinander lernen

Über eine Million Österreicher machen jedes Jahr Urlaub in Kroatien und die erste Auslandsreise der meisten Kroaten führt nach Österreich. Auch historisch gibt es viele Gemeinsamkeiten, denn bis 1918 war Kroatien Teil der Donaumonarchie.

Aber auch in der jüngeren Geschichte gab es Anknüpfungspunkte. Für viele Kroaten ist Alois Mock noch immer eine Ikone. Und seit dem EU-Beitritt ist man wieder zusammengerückt.

Da sei es auch wichtig, diese Kontakte zu pflegen, erklärte Landtagspäsident Max Hiegelsberger, warum er mit einer Delegation aus Oberösterreich die kroatische Hauptstadt Zagreb besuchte — und dabei im kroatischen Parlament, der „Sabor“, mit wichtigen politischen Vertreter zusammenkam. Es sei auch ein „Türöffner für die Wirtschaft“, ergänzte Zeljko Reiner, er ist stv. Präsident des kroatischen Parlaments und Klubobmann der Kroatischen Demokratischen Union.

Diese wirtschaftliche Vernetzung ist allerdings bereits durchaus eng: Österreich ist mit 5,2 Milliarden Euro der zweitgrößte Investor in Kroatien. Auch aus Oberösterreich sind viele Firmen in Kroatien engagiert. So haben etwa FACC und die Linz Textil Produktionsstätten in Kroatien.

Aber auch die Zusammenarbeit in Bildungs- und Forschungsfragen wolle man intensivieren, so die beiden Präsidenten nach ihrem gemeinsamen Gespräch.

Viel Interesse seitens Kroatiens gibt es auch, sich die regionale Entwicklung in Oberösterreich genauer anzuschauen. Kroatien leidet nämlich massiv an Abwanderung, mittlerweile hat das Land nur mehr 3,88 Mio. Einwohner, es wird geschätzt, dass eine fast ebenso große Anzahl von Kroaten im Ausland wohnt, allein in Österreich sind 102.000 kroatische Staatsbürger gemeldet. Und für Gesprächsstoff sorgte natürlich auch der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energieknappheit. Kroatien hat 2021 vor der Insel ein schwimmendes LNG-Terminal in Betrieb genommen. Dort wird verflüssigtes Gas wieder umgewandelt und kann so in die Netze eingespeichert werden. „Die Kapazitäten sind bis 2037 ausgebucht“, so Terminal-Direktor Hrvoje Krhen.

Einladung nach OÖ

Aber auch in der Landwirtschaft gebe es Anknüfungspunkte, deshalb sprach Hiegelsberger im Parlament auch eine Einladung aus, sich „Best Practice“ Beispiele in Oberösterreich anzuschauen. Erfreut darüber zeigte sich Marko Paviv, Vorsitzender des Ausschusses für regionale Entwicklung. Denn er sei zwar schon öfter in Österreich gewesen, aber noch nie in OÖ.

Von Herbert Schicho aus Zagreb

Der Autor nahm auf Einladung des Landes OÖ an der Reise nach Zagreb teil.