Vertrauen in Bürgermeister ist ungebrochen

Vertrauen in die Gemeinde im Vergleich zu anderen politischen Ebenen mit Abstand am höchsten

Laut einer aktuellen Umfrage ist das Vertrauen der Menschen in ihre Bürgermeister mit 55 Prozent auf einem stabilen Hoch. Aus der Studie geht zudem deutlich hervor, dass das Vertrauen in die Gemeinde im Vergleich zu anderen politischen Ebenen mit Abstand am höchsten ist.

„Dieses Vertrauen muss man sich erst erarbeiten – es ist daher eine wichtige Bestätigung für unsere Arbeit in den Gemeinden“, so die beiden Gemeindebund-Vizes Andrea Kaufmann und Erwin Dirnberger.

Die Umfrage wurde von Demox Research im Auftrag des Gemeindebundes durchgeführt. Insgesamt wurden 1.000 Personen befragt. 55 Prozent der Befragten an, ihren Bürgermeister zu vertrauen, im Vergleich zu Jänner 2023 ist damit das Vertrauen sogar leicht gestiegen.

In der Corona-Zeit (Dezember 2021) lag das Vertrauen sogar bei 67 Prozent, in „Vorkrisenzeiten“, wie etwa im Dezember 2018, lag der Vertrauenswert bei 52 Prozent.

Im Vergleich mit anderen Institutionen genießen die Bürgermeister in Österreich nach der Polizei und der Justiz übrigens die höchsten Vertrauenswerte. Sie liegen mit ihren 55 Prozent über den Landesregierungen (43 Prozent), über den Landeshauptleuten (42 Prozent), der EU (39 Prozent), dem Parlament (38 Prozent) und weit über der Bundesregierung (33 Prozent), den Medien (29 Prozent) und den politischen Parteien (18 Prozent). Aus der Studie geht jedoch hervor, dass mehr als ein Viertel der Menschen es am ehesten den Gemeinden zutrauen, unmittelbare Probleme zu lösen.

Der Landespolitik trauen dies nur 21 Prozent zu, der Bundespolitik gar nur 16 Prozent. Auch insgesamt zeigen sich die Menschen Großteils zufrieden mit der Gemeindepolitik und geben an, die Entwicklung in ihrer Gemeinde gehe in die richtige Richtung. Zwei Drittel der Menschen sind zufrieden mit den Leistungen der Gemeinde. „In Zeiten der Energie- und Teuerungskrise sehen wir, dass gerade die Gemeindepolitik die Sorgen und Anliegen der Menschen hört“, erklären Kaufmann und Dirnberger.