Vincent Reisner zum neuen Bundesobmann der Schülerunion gewählt

Am Samstag fand der 52. ordentliche Bundestag der Schülerunion Österreich im Palais Kaufmännischer Verein in Linz statt. Dort wurde der Oberösterreicher Vincent Reisner mit 98,2 % zum neuen Bundesobmann der Schülerunion gewählt. An seiner Seite wurde Julian Schindler zum Bundesgeschäftsführer des Vereins bestellt.

„In den letzten Jahren hat sich der Alltag an Österreichs Schulen durch Entwicklungen wie die fortschreitende Digitalisierung bedeutend verändert. Als Schülerunion stehen wir für mutige Bildungspolitik, wollen uns aktiv für unsere Vision der idealen Schule einsetzen und die Chancen ergreifen, die im kommenden Jahr auf uns warten!”, betont der frisch gewählte Bundesobmann, Vincent Reisner.

„Wir sind unglaublich stolz auf die Vorarbeit der letzten Jahre und wollen nun genau da anknüpfen. Wir nehmen unsere Verantwortung als größte Schülerorganisation und somit wichtiges Sprachrohr wahr und wollen auch im kommenden Jahr mit Leidenschaft begeistern. Worauf wir außerdem stolz sind, ist, dass wir zum 20. Mal in Folge die Bundesschulsprecherin stellen dürfen!“, so Julian Schindler, der neue Bundesgeschäftsführer.

Die Schülerunion bildet mit über 30.000 Mitgliedern die wichtigste Stimme für Österreichs Schüler. Durch das ehrenamtliche Engagement der zahlreichen Funktionäre werden Services wie der Schulrechtsnotruf sowie zahlreiche Seminare, Veranstaltungen und Projekte möglich.

Im kommenden Schuljahr stellt die Schülerunion mit 23 von 29 Mandaten in der Bundesschülervertretung (BSV) erneut eine deutliche Mehrheit. Auch in den Landesschülervertretungen (LSV) in den neun Bundesländern und der Zentralschülervertretung (ZSV) hält die Schülerunion die Mehrheit.