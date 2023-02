Vom größten Dorf zur coolen Stadt

Nach dem Ende des 2. Weltkrieges war Traun ein eher unbedeutendes Dorf mit gerade einmal 6000 Einwohnern. Anfang der 50er Jahre erreichte Traun 9655 Einwohner und 1971 waren es bereits 20.843.

„Wir pflegten lange Zeit unseren Ruf als größtes Dorf Österreichs“, erzählt der frühere Trauner Kulturstadtrat und spätere Landeshauptmann Josef Pühringer als Zeitzeuge. „1973 ließ sich die Geschichte nicht mehr aufhalten und Traun wurde zur Stadt erhoben.“

Pühringer war damals selbst im 20-köpfigen Festausschuss für die Feierlichkeiten anlässlich der Stadterhebung vertreten und freut sich, dass jetzt über mehrere Monate verteilt in Traun wieder gefeiert wird. „50 Jahre sind ein guter Anlass und das Jubiläum ist auch eine große Chance für Traun — denn Zukunft braucht Herkunft.“

Für den Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll ist das „Jubiläum auch eine Chance, das Geschichtsbewusstsein zu stärken“ und er will nicht ein Fest für VIP-Gäste ausrichten, sondern er will gemeinsam mit den Einwohnern und allen Vereinen ein Fest des Miteinanders in seiner coolen Stadt feiern.

Aus dem kleinen Dorf am Fluss Traun sei im Lauf von fünf Jahrzehnten ein beliebter Wohnort und eine Einpendler-Gemeinde geworden. Vor allem die hier angesiedelten Unternehmen und die vielen Arbeitsplätze würden die Wirtschaftsstärke ausmachen.

„Heute setzt Traun Maßstäbe über die Stadtgrenzen hinaus“, zählt Koll einige Glanzpunkte auf — dazu gehören das revitalisierte Wasserschloss und das Kulturhaus Spinnerei, die moderne Galerie, das Freizeitareal Oedtersee samt Badezentrum und Eishalle sowie das Sportzentrum oder die StadtRegioTram.

3-Tage-Fest im Mai

Im Mai (19. bis 21.) feiert Traun die Stadterhebung vor 50 Jahren mit einem dreitägigen Festakt für die ganze Familie und vielen Programmpunkten. So wird etwa ein Jubiläums-Stadtwanderweg eröffnet und auch eine Stadteiche soll gepflanzt werden. Die Trauner Vereine präsentieren sich unter dem Motto „Bunte Vielfalt erleben“ und zum Abschluss gibt es einen Festgottesdienst mit Festumzug und Frühschoppen. Dazu kommen auf das ganze Jahr verteilte Extra-Events.