Wahl-Finale in Salzburg

Am Sonntag will LH Haslauer mit seiner ÖVP Nummer 1 bleiben

Auch wenn sich die Parteien heuer im Vorfeld des Urnengangs nicht auf ein Fairness-Abkommen einigen konnten, ist der Wahlkampf im Großen und Ganzen recht fair verlaufen.

Der Schmutzkübel wurde von niemandem hervorgeholt, und die getätigten Äußerungen über Mitbewerber fielen gemäßigt aus.

Proteststimmung

Die Salzburger Volkspartei könnte bei der Landtagswahl am 23. April den Trend der vorangegangenen Wahl brechen, dass die Landeshauptleute-Partei massive Verluste einfährt: Einer Hajek-Umfrage im Auftrag der „SN“ zufolge würde sie auf 33 Prozent der Stimmen kommen und damit einen moderaten Verlust im Vergleich zur Landtagswahl 2018 (37,8 Prozent) einfahren.

Die FPÖ (25 Prozent/2018: 18,8) überholt demnach die SPÖ (17/20) ganz klar. Die Grünen (9/9,3) und die Neos (7/7,3) treten auf der Stelle. Dafür könnte die KPÖ Plus mit Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl und möglichen sechs Prozent den Einzug in das Landesparlament schaffen.

Das Ziel ist eindeutig: „Wir wollen klare Nummer 1 werden und eine tragfähige Regierung bilden“, sagt Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), der nach der Wahl seine dritte Amtszeit antreten könnte. Auf einen Prozentwert wolle er selbst sich jedoch nicht festlegen, so der 66-Jährige zur APA. Er habe vor, die vollen fünf Jahre zu bleiben.

Die starken Verluste der amtierenden Landeshauptleute bei den jüngsten Landtagswahlen in Tirol, Niederösterreich und Kärnten seien der schwierigen Ausgangslage geschuldet: „Es gibt eine diffuse Proteststimmung, mit hoher Inflation, hohen Zinsen und einem Krieg, den keiner für möglich gehalten hat. In so einer Situation herrscht viel Unsicherheit, Angst und Sorge, und da haben diejenigen Hochsaison, die für alles ganz einfache Erklärungen haben und gleich Schuldige mitliefern“, sagt Haslauer.

Die Mitbewerber

Die SPÖ führt erstmals Spitzenkandidat David Egger ins Feld. Sollte seine Partei neuerlich Stimmen verlieren, so droht ein neues historisch schlechtestes SPÖ-Ergebnis im Land. Denn niedriger als 2018 lag die Landespartei noch nie, und der Vorsprung auf die FPÖ betrug gerade einmal 1,2 Prozentpunkte.

Die FPÖ geht sehr selbstbewusst in die Wahl. Spitzenkandidatin Marlene Svazek erklärte beim Wahlkampfauftakt der FPÖ in Hallein, man kämpfe darum, die stärkste Kraft zu werden. Mit neuen Spitzenkandidaten gehen übrigens die bisher mitregierenden Grünen (Martina Berthold) und Neos (Andrea Klambauer) ins Rennen.

Insgesamt sind am 23. April 386.947 Salzburgerinnen und Salzburger wahlberechtigt – um rund 3140 weniger als noch im Jahr 2018. Erstmals werden alle Wahlkarten bereits am Wahltag mit ausgezählt, sodass das Endergebnis bereits am Wahlabend vorliegen wird. Für den Einzug in den Landtag gilt in Salzburg eine Fünf-Prozent-Hürde oder das Erreichen eines Grundmandates in einem der sechs Wahlkreise (ident mit den politischen Bezirken).