Wechsel an der Spitze der oberösterreichischen Landesverwaltung

Mit Ende September 2023 kommt es an der Spitze der oberösterreichischen Landesverwaltung zu einem Wechsel. Landesamtsdirektor Dr. Erich Watzl wird dann im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand treten. Als Nachfolger von Watzl, der seit mehr als neun Jahren als Landesamtsdirektor tätig ist, schlägt Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer seinen Büroleiter Mag. Thomas Schäffer vor. Ein entsprechender Regierungsbeschluss soll in der Sitzung der Oberösterreichischen Landesregierung am 19. Juni 2023 gefasst werden.

„Als oberster Beamter hat Erich Watzl starke Impulse und wichtige Weichenstellungen in der oberösterreichischen Landesverwaltung gesetzt. Gerade in den Bereichen Digitalisierung und Kompetenzbündelung haben wir uns in den letzten Jahren sehr gut entwickelt“, betont Landeshauptmann Stelzer. Mit Watzl an der Spitze habe die oberösterreichische Landesverwaltung aber auch die großen Krisen der letzten Jahre gut meistern können. „Dafür danke ich sehr herzlich“, so Landeshauptmann Stelzer.

Designierter Nachfolger soll nach Jahren der Krisen Landesverwaltung noch moderner, effizienter und bürgerfreundlicher weiterentwickeln

Der 44-jährige Dachsberg-Absolvent und Jurist Thomas Schäffer stammt aus Peuerbach, ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Er soll die Leitung der Landesamtsdirektion übernehmen und für einen Verwaltungsbereich mit mehr als 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich sein. „Die letzten Jahre waren von schweren Krisen geprägt, die wir jetzt hoffentlich hinter uns lassen können. Jetzt gilt es einen klaren Blick darauf zu richten, wie wir uns als Verwaltung noch moderner, effizienter und bürgerfreundlicher aufstellen können“, formuliert Landeshauptmann Stelzer seine Erwartungen an den designierten Nachfolger von Watzl. Als Verwaltungsexperte mit Management-Skills sei Schäffer für diese Herausforderung jedoch bestens geeignet.

Thomas Schäffer ist seit 2004 im Landesdienst beschäftigt. Als Büroleiter von Landeshauptmann Stelzer ist er insbesondere für die Koordinierung der Landesregierungsangelegenheiten und die Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern bzw. dem Bund zuständig. Er hat den Führungskräftelehrgang in der oberösterreichischen Landesverwaltung erfolgreich abgeschlossen. Aktuell absolviert Schäffer einen postgradualen Lehrgang mit dem Schwerpunkt für strategisches Management an der Hochschule St. Gallen, den er heuer im Sommer abschließen wird.

Privat und als Mitglied des Alpenvereins Peuerbach verschlägt es Schäffer sehr oft in die Berge, aber auch in die Fußballarena des FC Bayern München. Als leidenschaftlicher Fan ist er auch Teil des FC Bayern München Fanclubs Natternbach. In seiner Jugend und Studentenzeit war Schäffer in der Jugend-, Schüler- und Studenteninteressensvertretung tätig.