Wehrpflicht ist Basis

Bei einer Festveranstaltung zum „Tag der Wehrpflicht“ bezeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) diese als „Grundpfeiler“ des österreichischen Bundesheeres. Die Wehrpflicht sei in Wahrheit „Basis für alles“. Denn ohne Wehrpflicht gäbe es keine Grundwehrdiener, keine Kadersoldaten und keine Miliz.

Stolz auf Erhöhung

Tanner verwies auf die vergangenen drei Jahre, in denen mit der Coronapandemie oder dem Angriff Russlands auf die Ukraine „wahnsinnig viel“ passiert sei. Das Bundesheer habe mit zahlreichen Einsätzen im In- und Ausland viel geleistet. Von den Grundwehrdienern sei ein wesentlicher Beitrag dazu gekommen. Daher sei es besonders wichtig gewesen, das Grundentgelt für Grundwehrdiener sowie für Zivildiener deutlich zu erhöhen. Stolz zeigte sich Tanner über die erreichte Budgeterhöhung, die gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg beschlossen wurde. Die ÖVP-Ministerin dankte den anwesenden Wehrsprechern der anderen Parteien. Mit der „Mission Vorwärts“ werde bis 2032 ein modernes Heer gestaltet, das seine verfassungsrechtlichen Aufgaben erfüllen könne. Außer Streit stehe auch, „dass mehr geübt werden muss“, so Tanner. Daher habe sie für das kommende Jahr eine Großübung „Schutzschild 2024“ angeordnet.

Die Wehrsprecher diskutierten dann unter anderem über die Wiedereinführung von verpflichtenden Übungen. Friedrich Ofenauer und David Stögmüller von den Koalitionsparteien ÖVP und Grüne können dem nicht viel abgewinnen und reden stattdessen einer „freiwilligen Selbstverpflichtung“ das Wort. auch die Wehrsprecher von SPÖ und Neos, Robert Laimer und Douglas Hoyos, wollen auf Freiwilligkeit setzen. Einzig Volker Reifenberger (FPÖ) sprach sich dezidiert zu einer Rückkehr zum Modell 6 plus 2 Monate aus.