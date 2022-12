Weitere Energiehilfen angekündigt

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) kündigt einen weiteren Energiekostenzuschuss für Unternehmen an. Aufgrund des neuen deutschen Modells für eine Gaspreisbremse habe man hier einen Nachbesserungsbedarf — es dürfe keinen Wettbewerbsvorteil für die deutsche Industrie geben, so der Kanzler in der ORF-„Pressestunde. Die konkrete Maßnahme würde gerade zwischen Finanz-, Wirtschafts- und Infrastrukturministerium verhandelt und soll vor Weihnachten vorliegen.

Von den angekündigten zusätzlichen 500 Mio. Euro zur Ausweitung des Wohn- und Heizkostenzuschusses sollen 50 Mio. Euro für Maßnahmen gegen Obdachlosigkeit reserviert werden. „Wenn Delogierungen drohen, soll damit gegensteuert werden.“

Lesen Sie auch

Scharfe Reaktion

Scharf ging Nehammer mit dem FPÖ-Chef und dessen Kritik an den Sanktionen gegen Russland aufgrund des Ukraine-Kriegs ins Gericht: „Was der radikalisierte Herbert Kickl mit seiner FPÖ von sich gibt ist reiner Unsinn.“ Dessen Aussagen seien „gleichlautend mit der russischen Kriegspropaganda. Warum wir heute in schwierigen Zeiten leben, ist Schuld des Krieges und nicht der Sanktionen.“

FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz ortete via Aussendung ein „Abschieben der Verantwortung“ und das „Schönreden von Versagen“ gepaart mit einer „ordentlichen Portion Wehleidigkeit“. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch sah in Nehammers Auftritt ein „Spiegelbild der bisherigen Performance“ der Regierung: „Eine erfolglose Selbstverteidigung gegen die Kritik des Nichts-Tuns und Scheiterns in den Bereichen Teuerung, Energiesicherheit und Migration.“

Im Interesse Österreichs

Österreichs Veto gegen den Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien war auch beherrschendes Thema in der Pressestunde. Nehammer will erst wieder darüber reden, wenn der Grenzschutz dort verbessert worden sei und sich die Situation in Österreich gebessert habe. Es liege an der EU-Kommission, die Vorschläge des österreichischen Innenministers aufzugreifen, dann „kann man über einen Fahrplan reden“.

„Wenn ich einen Schengenraum haben möchte, brauche ich starke Außengrenzen, damit Grenzen nach innen abgebaut werden können“, so Nehammer. Das funktioniere aber schon sehr lange nicht. „Von 100.000 Asylwerbern müssen wir als Binnenland bei 75.000 die Erstregistrierung vornehmen“, meinte der Kanzler in Richtung EU. Dass Schengen nicht funktioniere, zeigten die vielen Binnenkontrollen im EU-Raum. Das könne man nicht einfach zur Kenntnis nehmen.

Trennung zweier Themen

Die Themen Asyl und Zuwanderung will Nehammer streng voneinander trennen. „Wir haben uns immer für qualitative Zuwanderung ausgesprochen.“ Österreich brauche aber arbeitswillige und arbeitsfähige Menschen — und nicht solche, die auf Initiative von Schleppern nach Österreich gekommen seien. „Wenn es uns nicht gelingt, Asyl und Migration zu trennen, tun wir auch dem Thema Asyl nichts Gutes.“