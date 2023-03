Wichtig: Freizeit, Verkehr & Wohnen

Rechtzeitig vor dem Trauner 50-Jahr-Jubiläum präsentierte am Mittwoch Bürgermeister Karl-Heinz Koll (OÖVP) die Ergebnisse der ersten und größten Umfrage, die es in der fünftgrößten Stadt Oberösterreichs je gegeben hat.

„Diese Bürgerbefragung ist ein markanter Meilenstein in der Trauner Geschichte und ein wichtiger Bestandteil zum Ausbau der direkten Demokratie“, sagte Koll.

Lesen Sie auch

Grundlage für Arbeit

Alle Trauner seien zu den wichtigsten Themen der Stadtentwicklung befragt worden. Die Resultate, die von der Fachhochschule OÖ (FH) als wissenschaftlicher Partner der Stadt ausgewertet wurden, liegen nun vor und Koll ist zufrieden: „Alle Entscheidungen und Maßnahmen müssen die Meinungen und die Wünsche der Bevölkerung widerspiegeln. Die Umfrageergebnisse werden die Grundlage für unsere zukünftige Arbeit sein.“

Rund 18 Prozent der Trauner Haushalte haben sich an der Befragung beteiligt. Insgesamt wurden 2133 Fragebögen ausgewertet. Männer und Frauen haben zu etwa gleichen Teilen teilgenommen, ebenso sind die prozentuellen Rückläufe aus den einzelnen Stadtteilen ausgewogen. Die hohe Beteiligung zeige laut Koll, wie sehr die Menschen an der Mitgestaltung von Traun interessiert sind.

Hervorzuheben sei, dass die Trauner in vielen Bereichen außerordentlich zufrieden sind. „Das ist schön, dennoch gibt es Kritik bei einigen zentralen Themen. Und genau da müssen wir in den nächsten Jahren ansetzen“, versichert Koll. Handlungsbedarf würde es vorrangig bei den Themen Verkehr und Wohnungsangebot zeigen. Vor allem jüngere Trauner seien mit dem Angebot an leistbaren Wohnungen nicht im selben Ausmaß zufrieden wie bei anderen Punkten.

Grünflächen sind wichtig

Die Verbesserung der Verkehrssituation im Stadtgebiet sei ebenfalls ein zentrales Thema. Auch Asylunterkünfte und Herausforderungen bei der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund bestimmen aktuell den politischen Alltag, weiß Koll.

Ganz wichtig sei der Bevölkerung zudem der Ausbau der Kinderbetreuung. Viele Vorschläge würden zudem die Erweiterungen und den Erhalt von Grünflächen, die Optimierung des öffentlichen Verkehrs und den Ausbau des Radverkehrs betreffen. Positiv bewerten die Trauner das Naherholungsgebiet Oedtsee und das Badezentrum.