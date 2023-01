Wien übergibt LH-Konferenz-Vorsitz an das Burgenland

Im Wiener Rathaus übergibt Wien am Mittwoch offiziell den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz an das Burgenland, das in der ersten Jahreshälfte an der Spitze des Gremiums steht. Bei dem Festakt werden Wiens Landeshauptmann Michael Ludwig und sein Amtskollege aus dem Burgenland, Hans Peter Doskozil (beide SPÖ), das Wort ergreifen. Die Vorsitzführung des Burgenlands steht unter dem Motto „Sicherheit in bewegten Zeiten“.

Als inhaltliche Schwerpunkte für die kommenden Monate wurden zuletzt Pflege, Gesundheit und die Bewältigung der Energiekrise genannt. Auch weitere wichtige Termine stehen schon fest: Am 4. und 5. Mai treffen sich die Landesfinanzreferenten in Schlaining. Die Landeshauptleutekonferenz findet am 6. und 7. Juni in Andau statt.

Gleichzeitig mit dem Ländervorsitz übernahm das Burgenland im ersten Halbjahr auch die Bundesratspräsidentschaft. Als Präsident fungiert seit Jahresbeginn Günter Kovacs (SPÖ). Er folgte auf die Wiener Bundesrätin Korinna Schumann (SPÖ). Sie werden beim Übergabeakt im Rathaus ebenfalls anwesend sein.