Wilhering: SPÖ-Bürgermeister kündigt Rücktritt mit März an

Mühlböck (65) verlässt Politik aus gesundheitlichen Gründen — Wahl voraussichtlich mit EU-Wahl am 9. Juni

In den nächsten Tagen werden die Wilheringer Post von ihrem Bürgermeister bekommen. Laut Medienberichten wird Mario Mühlböck darin seinen Rücktritt erklären — aus gesundheitlichen Gründen: „Ein Kopftumor 2019, eine Operation schwarzer Hautkrebs, ein schwerer Autounfall mit Serienrippenbrüchen, Brustbeinbruch, einer rechten Hand, die mehrere Stunden operiert wurde, um sie funktionsfähig zu halten – noch im selben Jahr hat Corona einen beidseitigen Lungeninfarkt ausgelöst“, wird Mühlböck, der seit 1997 das Bürgermeisteramt in Wilhering innehat, in mehreren regionalen Zeitungen zitiert.

Von 1991 bis 1999 und von 2003 bis 2009 saß der mittlerweile 65-Jährige auch für die SPÖ im Landtag. Offiziell will Mühlböck im März zurücktretet, damit die Bürgermeisterwahl dann gemeinsam mit der EU-Wahl am 9. Juni stattfinden kann.

Lesen Sie auch

Das genaue Prozedere wird in den kommenden Tagen fixiert. Nach dem Rücktritt wird die erste Vizebürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer, die Tochter ist seit 2008 im Gemeinderat, die Geschäfte führen. Ob sie auch als SPÖ-Spitzenkandidatin in die Bürgermeisterwahl gehen wird, entscheidet sich am 8. Februar bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ.

Bei der ÖVP wurde man von dem Schritt überrascht. „Etwas sprachlos und mit großer Überraschung habe ich vom Rücktritt Mario Mühlböcks als Bürgermeister erfahren. Aufgrund der guten und engen Zusammenarbeit habe ich von seinen gesundheitlichen Herausforderungen gewusst und verstehe seinen Schritt. Es gibt nach einem langen politischen Leben auch einmal den Moment, wo das Private und das Persönliche im Vordergrund stehen dürfen. Bürgermeister Mario Mühlböck hat es sich – nach 26 Jahren verdienstvoller Arbeit für das Lebenswerk Wilhering – verdient, mehr Zeit für sich zu haben. Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit sowie für den persönlich wertschätzenden Umgang“, erklärt ÖVP-Vizebürgermeister Markus Langthaler im VOLKSBLATT-Gespräch und er wünscht Mühlböck alles Gute.

Man werde in den Gremien nun beraten, wie man vorgehen werde. Die Verteilung im Gemeinderat: SPÖ 14, ÖVP 12, Grüne 3 und FPÖ 2.