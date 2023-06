„Will St. Martin etwas zurückgeben“

Nach dem doch überraschenden Rücktritt von Bürgermeister Hans Peter Hochhold kommt es in der Innviertler Gemeinde St. Martin im Innkreis im Herbst zu einer Neuwahl. Die Orts-ÖVP hat dafür Benjamin Salhofer (Bild) einstimmig als Kandidat nominiert. Der 35-Jährige ist Baumeister und Eigentümer der Firma Hauszeichner GmbH und wurde in der vergangenen Sitzung der ÖVP-Gemeinderatsfraktion einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert.

„Die Gestaltung der Lebensqualität für die Menschen in meiner unmittelbaren Nähe und Umgebung ist das, was mich an dieser Aufgabe begeistert. Ich lebe seit 2008 in St. Martin und als Bürgermeister will ich meiner Heimatgemeinde etwas zurückgeben. Der einstimmige Beschluss macht mich dankbar und motiviert mich zugleich“, sagte Salhofer in seinem ersten Statement.

Nach Abschluss seiner Zimmerer-Lehre absolvierte Salhofer eine Umschulung zum bautechnischen Zeichner, besuchte danach berufsbegleitend die Abend-HTL und machte schließlich die Ausbildung zum Baumeister.

Seit drei Jahren aktiv

Seit knapp drei Jahren engagiert sich der Jungunternehmer auch politisch in seiner Heimatgemeinde. Als Ersatzgemeinderat war er bereits jetzt in der Gemeinde und in den Ausschüssen aktiv. „Ich werde mich mit einem Vorstellungsbrief an alle Bürgerinnen und Bürger in St. Martin wenden und freue mich auf die Hausbesuche, bei denen ich mich bei allen nochmals persönlich vorstellen möchte“, so Salhofer.

OÖVP-Bezirksparteiobmann Günther Lengauer und St. Martins Gemeindeparteiobmann Andreas Redhammer sind sich jedenfalls einig: „Wir stehen geschlossen hinter Benjamin Salhofer und werden ihn auf seinem künftigen Weg mit voller Kraft unterstützen.“