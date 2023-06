Wöginger: Domino-Effekt gestartet

„Immer mehr Konzerne lenken nach der klaren Ansage des Bundeskanzlers bei den Energiepreisen ein und geben die gesunkenen Preise an ihre Kunden weiter. Die Ankündigung einer Gewinnabschöpfung zeigt Wirkung. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer richtig gesagt hat: Wir lassen uns nicht papierln. Es kann nicht sein, dass sich Unternehmen eine goldene Nase verdienen, während sie den Österreicherinnen und Österreichern unverhältnismäßig hohe Rechnungen ausstellen“, stellte am vergangenen Wochenende ÖVP-Klubobmann August Wöginger klar.

Strompreise sinken

Umso erfreulicher seien die Nachrichten der vergangenen Tage, die zeigten, dass eine Trendwende eingeleitet sei. So habe auch Verbund-Chef Michael Strugl angekündigt, dass den Bestandskunden noch im Juni niedrigere Strompreise verrechnet werden und auch die Preise für Neukunden gesenkt werden.

Kanzler Nehammer habe es geschafft, mit einer Maßnahme eine doppelte Entlastungswirkung zu erzielen — die österreichische Bevölkerung werde entlastet und die Inflation gleichzeitig noch stärker gedämpft.

Wöginger: „Der Dominoeffekt ist in Bewegung gekommen, die Inflation wird mit der Kanzler-Ansage an ihrer Wurzel — den Energiekosten — bekämpft. Die Zahlen zeigen, dass die Inflation auf dem niedrigsten Stand seit Juni 2022 ist und der Abwärtstrend setzt sich fort. Diese Entwicklung wird auch bald in der Geldbörse der Österreicher spürbar sein.“