Zelte in St. Georgen sollen wegen Sicherheit geräumt werden

Die Zelte, in denen Flüchtlinge in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) untergebracht sind, sollen geräumt werden. Der Bürgermeister der Gemeinde, Ferdinand Aigner (ÖVP) bestätigte der APA, dass er dies aus Sicherheitsgründen in die Wege geleitet habe.

Ein baupolizeilicher Mandatsbescheid werde heute zugestellt. „Ich schaue, dass die Sicherheit der Menschen gewährleistet ist“, sagte er.

Er habe vorige Woche ein Sachverständigen-Gutachten erhalten, das ihn auf die Gefahren aufmerksam mache. „Ich muss mich als Bürgermeister absichern“, so Aigner.

Laut Bescheid an die Bundesbetreuungsagentur (BBU) seien die Zelte binnen drei Tagen zu räumen und binnen sieben Tagen abzubauen. „Es geht nicht anders.“

Mitte Oktober wurden die Zeltquartiere beim Erstaufnahmezentrum Thalham in St. Georgen im Attergau aufgebaut. Am Nationalfeiertag wurde mit einer Bürgerinformation und einem Protestmarsch dagegen mobil gemacht.

Immer wieder betonen die Betroffenen, dass die Gemeinde ohnehin schon mit dem Erstaufnahmezentrum West zur Unterbringung beitrage, darüber hinaus habe man in einem ehemaligen Sanatorium Kinder und Jugendliche aus einem Waisenhaus in der Ukraine aufgenommen.