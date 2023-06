Zentralmatura war kaum Hindernis

Die Klausuren bei der Zentralmatura sind heuer an den Gymnasien (AHS) etwas besser ausgefallen als im Vorjahr, an den berufsbildenden höheren Schulen (BHS) gab es dagegen vor allem in Mathematik mehr Fünfer.

Nach Einrechnung der Jahresnoten bzw. der Kompensationsprüfungen blieben aber wie schon in den Vorjahren kaum mehr „Nicht Genügend“ über.

Gut kompensiert

In Mathematik schrieben laut Daten des Bildungsministeriums an den AHS heuer knapp acht Prozent einen Fünfer auf die Klausurarbeit (2022: elf Prozent), an den BHS waren es 18 Prozent (2022: zwölf Prozent). In den anderen Fächern war die Quote niedriger.

Deutlich geringer ist auch wie immer die Fünferquote im Maturazeugnis, denn einerseits wird die Jahresnote eingerechnet und andererseits konnte der Fünfer via Kompensationsprüfung ausgemerzt werden. Am Ende schafften an den AHS daher jeweils nur rund ein Prozent der Schüler in Deutsch, Mathe, bzw. Englisch die Matura nicht. An den BHS blieben in Deutsch ein Prozent und in Englisch bzw. Mathe je zwei Prozent negativ.

Das entspricht in etwa den Quoten aus den Vorjahren. Im Bundesländervergleich gab es bei den „Nicht Genügend“ kaum Unterschiede: An den AHS hatten einzig die Schüler in Salzburg eine Durchfallsquote von mehr als zwei Prozent in Mathe, an den BHS stachen in Englisch erneut Salzburg und in Mathematik Vorarlberg mit etwas höheren Fünferzahlen hervor. Die meisten „Sehr gut“ an den BHS gab es mit acht Prozent in OÖ.

Lob für Schüler

Für Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) können sich „die Ergebnisse in allen Fächern österreichweit sehen lassen und das hohe Niveau der letzten beiden Jahre konnte gehalten werden“. Lob kommt auch aus OÖ, für LH-Stv. Christine Haberlander (ÖVP) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer zeigen sich erfreut, „dass so viele nun entspannt in ihren neuen Lebensabschnitt starten können“. In OÖ traten insgesamt 6233 Schüler an, für die endgültigen Maturazahlen müssen noch alle mündlichen Ergebnisse abgewartet werden.