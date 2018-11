Mit HERMANN SCHNEIDER sprach Martin Fichter-Wöß

In der Diskussion um die Kündigung des Theatervertrages mit dem Land, die am 6. Dezember im Linzer Gemeinderat zur Abstimmung steht, zeigt sich Landestheater-Intendant Hermann Schneider weiterhin schockiert über das Verhalten der Stadt. Aus politischem Kalkül werde die Planung für die neue Saison aufs Spiel gesetzt.

Sie haben Anfang des Monats mit einem Warnruf gegen die Kündigung des Theatervertrages protestiert, die erfolgen soll, ohne dass mit Ihnen gesprochen worden sei. Ist die Stadt mittlerweile auf Sie zugekommen?

HERMANN SCHNEIDER: Es hat sich insofern etwas getan, dass uns eine Welle der Solidarität und Sympathie seitens des Publikums erreicht hat. Wir haben über 10.000 Unterschriften durch unsere Onlinepetition gesammelt und über 11.000 Unterschriften mittels der ausliegenden Listen. Aber politisch hat sich nichts getan — und das ist bedauerlich. Ich hatte nach wie vor kein Gespräch mit Bürgermeister Luger, das werde ich am Dienstag haben. Ich hoffe zwar, dass sich da noch einmal was bewegt. Aber die Signale und Äußerungen, die ich aus der Politik mitbekomme, gehen eher in Richtung: Wir ziehen das durch.

Trifft es Sie, dass die Kürzungspläne verkündet wurden, ohne überhaupt mit Ihnen zu sprechen?

Das ist das eigentliche Skandalon. Das klingt nach verletzter Eitelkeit, aber was ich unglaublich schockierend finde ist, dass man sagt: Das ist mir völlig egal, dass hier 1000 Mitarbeiter sind, die sich nun in einer großen Unsicherheit befinden. Dass man da drüber weggeht, das finde ich ziemlich kaltschnäuzig. Das ist die Arroganz der Macht. Sich auf einen Rechtsstandpunkt zurückzuziehen und zu sagen: Wir müssen mit diesem Mann gar nicht reden, unser Ansprechpartner ist das Land! Darauf zu spekulieren, dass das Land die fehlenden Mittel schon übernehmen wird, wenn man einfach aussteigt, das ist politisches Kalkül auf dem Rücken der Mitarbeiter. Und das Haus wird beschädigt. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schnöde.

Das finanzielle Argument der Stadt können Sie nicht nachvollziehen?

Dass die Stadt finanzielle Probleme hat und ihren Haushalt konsolidieren will, das verstehe ich. Aber zu sagen: Wir wollen mit dem ganzen Ding nichts mehr zu tun haben, das ist halt eine Landeseinrichtung — das will mir nicht in den Kopf. Und das von einer Stadt, die Kulturhauptstadt Europas war!

Was wäre Ihre Erwartung gewesen?

Die ganzen vertraglichen Konstruktionen zwischen Stadt und Land sind sehr komplex und undurchschaubar. Ich hätte es gut gefunden, wenn man gesagt hätte, wir bilden eine Arbeitsgruppe aus allen Beteiligten inklusive einer zeitlichen Vorgabe, um ein Konzept auszuarbeiten. Ich bin da überhaupt nicht verbohrt oder reformunwillig. Ich verstehe, dass man ein solches Vertragswerk immer wieder auch auf den Prüfstand stellen muss. Man hätte sagen können: Wir können uns das nicht mehr leisten, aber es ist uns kulturpolitisch und aus Identitätsgründen nach wie vor wichtig, mit euch verbunden zu bleiben. Stattdessen wird nun der Vertrag ohne Alternative gekündigt, was ein Signal des Desinteresses ist. Dabei zahlen wird fast eine Million Euro Kommunalsteuer an die Stadt!

Täuscht der Eindruck, dass Ihr Protest geringer ausfiel, als das Land im Vorjahr seine Kürzungspläne im Kulturhaushalt verkündet hat?

Da habe ich sehr wohl protestiert. Der fundamentale Unterschied ist aber: Ich war in diese Prozesse eingebunden. Das war für uns schmerzlich und schwierig. Wir konnten das bisher noch kompensieren durch Verschiebung von Investitionen und Ähnliches, ohne dass das Personal und die Produktionen betroffen waren. Das wird sich aber nicht mehr aufhalten lassen. Wir werden also ohnehin Einschnitte haben durch die Beschlüsse des Landes. Aber immerhin war ich in den Dialog und Prozess eingebunden und bin an der Stelle so professionell, dass ich mich der Aufgabe stelle. Wenn ich hingegen in der Zeitung lesen muss, dass man einen Vertrag kündigt, ist das etwas anderes. Dabei hat die Stadt einen Vertreter in unserem Aufsichtsrat!

Gehen wir davon aus, dass der Beschluss am 6. Dezember mit SPÖ- und FPÖ-Mehrheit gefällt wird. Sind Sie zuversichtlich, dass Land und Stadt innerhalb der einjährigen Kündigungsfrist zu einer Lösung kommen?

Die Vertragsvereinbarungen gelten dann ab 1. Jänner 2020 nicht mehr. Mein Wirtschaftsjahr ist aber ein anderes als das Kalenderjahr — das fängt am 1. September 2019 an! Ich habe meinen gesamten Spielplan in allen Sparten fertig. Die Frage betrifft also acht Zwölftel meines Wirtschaftsjahres: Jänner bis August 2020. Ich bin da praktisch nicht geschäftsfähig, es verzögern sich also Verträge, Verhandlungen. Und ich kann ja nicht automatisch davon ausgehen, dass mir das Land das Ganze ersetzt. Das halte ich für gelinde gesagt unwahrscheinlich.

Wären Sie nach Linz gekommen, wären diese Entwicklungen im Vorfeld bekannt gewesen?

Sicher nicht. Das sage ich ganz offen. Ich bin nach Linz gegangen, weil ich wusste, dass das eine tolle Stadt mit einer klugen, vorausschauenden Politik ist. Eine Stadt mit einer Aufbruchstimmung seit dem Kulturhauptstadtjahr und der Errichtung des neuen Musiktheaters. Da habe ich Optionen und Möglichkeiten gesehen, gutes Theater zu machen. Die Planungsunsicherheit macht hingegen keinen Spaß.