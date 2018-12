Polizei erschießt Attentäter von Straßburg

Die französische Polizei hat den mutmaßlichen Attentäter von Straßburg nach Angaben aus Ermittlerkreisen erschossen. Chesrif Chekatt wurde demnach am Donnerstagabend bei einer Razzia im Viertel Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums getötet. Der 29-Jährige habe das Feuer auf Polizisten eröffnet und sei dann von den Beamten erschossen worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlerkreisen.

Französische Anti-Terror-Kräfte hatten das Viertel am Nachmittag mit einem Großaufgebot durchsucht. Die Spezialeinheit durchkämmte das Viertel Neudorf südöstlich des Straßburger Zentrums, wo sich die Spur des mutmaßlichen Attentäters am Dienstagabend verloren hatte. Schwer bewaffnete Beamte rückten mit Automatikwaffen im Anschlag in mehrere Häuser vor. Mehrere Straßen waren mit Polizeifahrzeugen abgesperrt. Mit dem Einsatz sollten Zweifel über den Verbleib des mutmaßlichen Attentäters Cherif Chekatts zerstreut werden, sagte Innenminister Christophe Castaner. Der 29-jährige mutmaßliche Attentäter war mit einem Taxi nach Neudorf geflohen, nachdem er auf dem Weihnachtsmarkt auf mehrere Menschen geschossen hatte. Dort verliert sich seine Spur. Chekatt war am Dienstag nach dem Attentat mit einem Taxi nach Neudorf geflohen. Seitdem war er abgetaucht. Insgesamt suchten in Frankreich und Deutschland mehr als 800 Sicherheitskräfte nach Chekatt.

Terrormiliz IS reklamiert Tat für sich

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag in Straßburg für sich reklamiert. Der Angreifer sei “ein Soldat” des IS gewesen, teilte die Islamistenorganisation am Donnerstagabend nach Angaben des US-Unternehmens Site über ihr Propaganda-Sprachrohr Amaq mit. Der mutmaßliche Attentäter Cherif Chekatt war kurz zuvor von Polizisten in Straßburg erschossen worden.

Verbindungen des Attentäters nach Deutschland

Wie gestern bekannt wurde, hatte der Attentäter kurz vor dem Anschlag einen Anruf aus Deutschland erhalten, diesen aber nicht angenommen. Chekatt war wie berichtet zuvor bereits wegen schwerer Einbrüche im deutschen Freiburg inhaftiert gewesen. Bei seiner Abschiebung war ihm eine „hohe kriminelle Energie“ bescheinigt worden.

Zahl der Todesopfer dürfte noch weiter steigen

Unterdessen haben die Ermittler gestern einen weiteren Verdächtigen aus dem Umfeld des mutmaßlichen Attentäters festgenommen. Damit seien insgesamt fünf Verdächtige im Gewahrsam, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Die Zahl der Todesopfer des blutigen Terroranschlags ist inzwischen auf drei gestiegen und dürfte weiter wachsen. Denn ein viertes Opfer ist laut Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hirntot.

Unterdessen hat die Regierung in Paris die Protestbewegung der „Gelbwesten“ vor dem Hintergrund des Terroranschlags dazu aufgerufen, von weiteren Demos abzusehen. Viele wollen jedoch dennoch demonstrieren.

Der Angreifer hatte am Dienstagabend in einer belebten Einkaufsgasse nahe dem Straßburger Münster und dem Weihnachtsmarkt das Feuer auf Passanten eröffnet und Menschen auch mit einem Messer angegriffen. Augenzeugen zufolge rief er dabei “Allah Akbar” (“Allah ist groß”). Vier Menschen wurden getötet und zwölf weitere verletzt, einige von ihnen schwer.