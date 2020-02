Polizei erschießt mit Messer bewaffneten Mann in London

Ein Mann soll in London zwei Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Die Situation sei noch völlig unübersichtlich, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Auch das Motiv sei unklar. Der Täter soll Berichten zufolge von Polizisten erschossen worden sein. Der Vorfall ereignete sich im Süden der britischen Hauptstadt.

Bilder vom Tatort in sozialen Medien zeigten Fahrzeuge der Polizei und der Ambulanz. Hubschrauber kreisten über dem Tatort. Scotland Yard rief dazu auf, das Gebiet zu meiden. In London gab es in den vergangenen Jahren mehrere Terrorattacken mit Toten und Verletzten.