Polizei erwischte Probeführerscheinbesitzer mit 217 km/h

Eine Schwerpunktkontrolle zu illegalem Fahrzeugtuning und überhöhter Geschwindigkeit der oberösterreichischen Polizei hatte am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Linz zahlreiche Anzeigen zur Folge.

Ein Probeführerscheinbesitzer wurde auf der Westautobahn bei Linz mit 217 km/h gemessen. Weitere Höchstwerte lagen bei 76 km/h im Linzer Stadtgebiet sowie 129 km/h im Bereich einer 70er-Beschränkung.

Insgesamt wurden wegen technischer Mängel an Fahrzeugen 47 Anzeigen erstattet. 195 Fahrzeuglenker erhalten eine Anzeige wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit.